自動化平台 Sophi／2小時2人份工作 AI編輯數秒搞定

WAN-IFRA與創新媒體顧問公司在年度報告中，建議媒體嘗試多元化商業模式來為自己開源，包括投入資源研發AI工具。經過近8年開發，擁有179年歷史的加拿大《環球郵報》在2020年推出AI自動化、優化及預測系統「Sophi」，先後獲得多項國際大獎肯定，逐漸奠定其在新聞市場上的地位，包括路透社、加拿大《環球新聞》在內，至今已有11家媒體採用Sophi。

Sophi由環郵編輯人員訓練，可根據閱讀量、互動數據、社群媒體分享等指標推薦合適文章，並每10分鐘更新相應頁面，不僅實現網站管理自動化，更提高了編輯決策效率，如今新聞網上已有99%內容是由AI投放。除了數位內容，Sophi也應用於印刷排版，可在幾秒鐘內完成過去兩個人需要兩個小時才能完成的工作。

Sophi同時作為動態付費牆引擎，能根據使用者行為，在適當時機推送訂閱頁面。環球郵報發行人兼行政總裁Phillip Crawley指出，Sophi在提升訂戶方面發揮關鍵作用，該報現已有70%收入來自付費訂閱。環球郵報總編輯David Walmsley認為，未來的新聞編輯室是記者能夠專注於尋找和講述精彩故事的地方，「自動化的目的是就是為了釋放資源，用於製作更多有價值的報導」。