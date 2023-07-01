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訊息大爆炸…內容輕薄精悍 才能脫穎而出

聯合報／ 記者游昊耘／台北報導

生成式AI大幅加快產製內容速度，世界新聞出版協會（WAN-IFRA）最新報告顯示，新聞內容將進入「難以想像的爆炸式成長」階段，媒體要趁此轉型，提供讀者輕薄短小的有限內容，才能在AI產製的海量訊息中順利存活。

報告舉例，2016年成立的美國新興媒體Axios就以簡短、清楚的呈現方式深受讀者青睞，目前全球有270萬訂閱戶。

Axios的使用者調查發現，民眾每天都會被70至400則新聞訊息轟炸，但實際深入閱讀新聞的人不多，每人平均僅花26秒閱讀一篇文章，對多數新聞主題了解不深。

Axios看準讀者沒時間、沒耐心看冗長報導的需求，將報導拆解成重要性、背景介紹、下一步、他方看法等主題區塊，每區塊精摘50字內，讓讀者在最短時間內吸收經過整理的新聞資訊。報告形容Axios的報導方針「符合受眾需求，在新聞出版業漸受歡迎」。

新聞的形式改頭換面，以前有頭條、故事本文、照片、引言等，但這樣的格式受到創新說故事的方式破壞，現在必須「saying more, writing less」，說多一點，寫少一點。

英國財經媒體「金融時報」也在去年推出最新App「FT Edit」，由編輯每日精選8則卡片式報導，提供政治、商業、國際等各領域新聞，並附上預計閱讀時間。金融時報指出，面對日益擁擠的新聞環境，FT Edit要放慢腳步，讓讀者集中注意力在精選故事，「打斷無止盡的新聞循環」。

「聽」新聞也是媒體積極投入的新潮流。根據牛津大學路透新聞研究所預測，全球72%出版商都會在今年投入音頻領域，瑞典Schibsted媒體集團是走在音頻報導前端的媒體之一。

Schibsted旗下IN/LAB已將長篇報導轉成重點整理的語音報導，並導入AI技術讓音頻貼近人聲，語音報導目前主要放在社群平台Snapchat，以貼近年輕族群。

全訂閱制的丹麥網路媒體公司Zetland也將聆聽新聞做為發展重點，每天上架3至4則深度報導，讀者可選擇閱讀或聆聽，兩種接收方式。Zetland創辦人Tav Klitgaard曾指出，超過一半的Zetland訂戶年齡不到35歲，其中30%為30歲以下年輕讀者，顯見每日聆聽精選新聞，完美符合年輕讀者吸收資訊的方式。

世界新聞媒體年會

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