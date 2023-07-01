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科技防堵假訊息 恐成雙面刃

聯合報／ 記者洪欣慈游昊耘／台北報導
世界新聞媒體年會舉行媒體領袖高峰會，香港Web 3.0公司「Terminal 3」創辦人劉可瑞（左起）、美國Decrypt Media Inc.執行長Josh Quittner、國際公共利益媒體基金亞太區總監劉婕，熱議媒體科技與新聞的未來。記者林澔一／攝影
世界新聞媒體年會舉行媒體領袖高峰會，香港Web 3.0公司「Terminal 3」創辦人劉可瑞（左起）、美國Decrypt Media Inc.執行長Josh Quittner、國際公共利益媒體基金亞太區總監劉婕，熱議媒體科技與新聞的未來。記者林澔一／攝影

全球面臨假訊息困境，新科技有助防堵假新聞，還是製造更多假新聞？世界新聞媒體年會的論壇上，有講者認為，Web3.0核心技術區塊鏈具有「不可竄改」特性，可確保新聞內容不被冒用、被再製擴散，有助於防堵假訊息；但也有講者擔憂，這種特性反讓假新聞永存，且恐成為極權國家迫害新聞自由的把柄，新科技成雙面刃。

美國Decrypt Media Inc.執行長暨共同創辦人Josh Quittner指出，區塊鏈有助於保存重大歷史時刻，國際公共利益媒體基金亞太區總監劉婕則擔憂，近年多個東亞國家新聞自由程度直線下滑，香港、緬甸都被威權政府把持，若記者所作所為都被區塊鏈記錄、無法取下或修改，「很可能成為記者被國家追溯和定罪的證據」，不只影響新聞自由，也危害記者人身安全。

日本讀賣新聞曾遇過有惡意人士假冒讀賣網站、放上假明星照片，做為招攬投資的詐騙工具。日本學界、媒體與廣告商合力推出Originator Profile （OP），幫用戶確認文章與廣告真實性。技術預計今年底前啟用，目標2025年日本全面使用，未來更計畫推廣至全球。

讀賣新聞總編輯前木理一郎昨分享防範假訊息的最新科技。前木表示，社群媒體、生成式AI是讓假訊息問題惡化的兩大原因，不實訊息傳遞的速度比優質報導、真實消息快上許多，社群的快速傳播特性，往往讓大家忘記查核訊息來源。

生成式AI更是帶來新挑戰。前木指出，記者報導新聞靠第一手資料，但AI生成內容是靠第二手資料，衍生假訊息傳播、侵害版權等問題，媒體和消費者都在適應AI帶來的改變，各國現努力針對生成式AI制定規則。

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