對抗假訊息 不能循傳統模式

政治人物利用假訊息影響選舉的現象已席捲全球，當今新聞工作者的一大挑戰，世界新聞媒體年會（World News Media Congress）昨天關於此議題的座談會上，多位國際媒體工作者提出，要監控假訊息的蔓延，必須投入資源，且對付假訊息不能循傳統的模式回應。

菲大選各種謊言充斥

菲律賓新聞網站Rappler共同創辦人Glenda M. Gloria以菲律賓先前大選為例，指選舉過程中充斥各種謊言，小馬可仕陣營透過社群媒體重塑家族形象，其中最知名的是「馬可仕黃金」，把在其家族過去的侵犯人權爭議與解釋不清的巨額財富，宣稱是源自過去馬可仕擔任律師期間、客戶支付的成噸黃金。

Gloria反覆強調事實查核的重要性，她表示，「馬可仕黃金」說法，自2011年出現在網路上，透過挺馬可仕的團體和假歷史組織的傳播，進入主流大眾視野，不斷加溫直到去年大選前夕到達頂峰。她指出，假訊息通常訴諸感性，都讓假訊息的受眾很難接受到來自主流媒體和事實查核者的澄清。

她提到Rappler與上百個組織在菲律賓總統大選前參與的一場大型社會運動，收集並公開資訊，供民眾比對在網路上流傳的錯誤訊息，並發動律師團體，追究散布謊言的公職人員，不同的公民組織在過程中發揮各自的力量，希望能提升公民意識，打贏事實查核之仗。

借用假訊息格式回擊

Gloria以Rappler與政府對抗的經驗指出，沉默是面對假訊息的最下下策，應當要以毒攻毒，「借用假訊息的格式，策略還以顏色」。她說，對付假訊息不能循傳統的模式回應。

Rappler如今透過一連串活動讓記者露臉，Gloria說：「如果民眾不認識你的記者，他們根本不會把記者當作活生生的人來看待，只有讓你的記者與大眾面對面，雙方才能建立互信關係。」

法新社駐巴基斯坦新聞編輯Emma Clark指出，巴基斯坦的媒體環境不僅公然實施審查制度，假訊息充斥和網路煽動仇恨暴力，尤其是在選舉年；當地政治情勢動盪混亂，加上經濟問題，記者可能成為貪汙或腐敗的指控對象，自己甚至家人受威脅的情況屢見不鮮，加上當地許多媒體都受政府掌控，記者和編輯自我審查以迴避敏感議題。

投入資源教記者應對

Clark說，記者持續應對工作環境帶來的風險，除強化記者培訓，要監控假訊息的蔓延就必須投入資源，培訓記者了解如何應對、查詢假訊息。她表示，法新社在當地雇有兩名專門在網路上緊盯輿論的記者，如果碰到人氣高的假訊息，就會採取行動，不過她也坦言，必須量力而為，慎選要揭穿的假訊息，部分假訊息過於複雜，如愛麗絲夢遊仙境裡的兔子洞，愈挖愈深，極難即時反應。

南非索威坦報(Sowetan)編輯Nwabisa Makunga說，南非有錢、有權的人會透過假訊息，塑造自己和民眾站在一起，執政者藉此方式避免究責，也把媒體邊緣化。南非最近還有記者因報導前總統貪腐的新聞，被告上法院。雖然最後獲判無罪，但這樣的攻擊會造成寒蟬效應，造成其他記者在做類似報導時會先三思。

Nwabisa Makunga說，媒體報導的標準又更拉高，寫報導時要有更強調堅實證據，大眾還是能看到差異。

加拿大環球郵報(Globe and Mail)總編輯David Walmsley表示，記者能做的是，盡量聆聽各種具代表性的聲音，反思媒體要呈現出什麼樣的新聞。