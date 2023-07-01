自由記者Ankita Anand：讓讀者接受性別議題報導

印度自由記者Ankita Anand對本報表示，女性記者在印度採訪要面臨安全和職場騷擾等挑戰，且不見得一定能獲得家庭支持，與男性記者的工作環境存在落差；她認為，自由記者最大的挑戰就是讓讀者獲取並接受性別議題的報導，這是日常，絕非小眾議題。

Ankita Anand表示，在印度，男性記者人數仍高於女性記者，原因之一在於女性從事新聞工作得不到家庭與社區的支持，女性外出旅行或獨立作業，都會讓人擔心安全問題。

此外，女性記者的工作環境也不一定足夠具支持性，例如，同樣在印度，一名在英文媒體工作的女性記者在工作上碰到上司騷擾，她可以大聲抱怨，但這情況不會發生在印度語媒體，說出口不僅可能讓女記者失去工作，也會同時失去家庭。

Ankita Anand也提到，和在其他地方發生的一樣，印度女性面臨家暴、網路平台洩漏個人訊息及照片被加工為色情產品等問題，社群平台對女性保護依然不足。

印度發行量最大的印度時報，每天有300萬份送到讀者手中，凸顯報紙在印度當地仍是重要媒介。Ankita Anand說，印度各邦有不同語言，方言報紙詮釋特定議題是極具影響力的，在新冠疫情大流行期間，國營電視台只報導最基本的訊息，是各地報社積極挖掘做出許多出色的報導，其中有些報社甚至遭到政府抵制。

此外，Ankita Anand表示，報紙文化在印度依然強勁，原因之一也包含現在充斥太多虛假訊息，有些人認為，印刷出來的東西更值得信賴。