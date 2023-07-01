Terminal 3 創辦人劉可瑞：Web 3.0五年內訂新規則 台灣或成要角

國際媒體領袖昨對新聞業轉型Web 3.0提出展望與擔憂。南華早報前執行長、香港Web 3.0公司「Terminal 3」創辦人暨執行長劉可瑞說，Web 3.0的核心、去中心化的區塊鏈技術各國發展速度不一，預期「未來3到5年內，Web 3.0將建立中立的法律規則」。他接受本報專訪指出，香港、新加坡都可能是未來的亞洲Web 3.0霸權國家，台灣若趕上浪潮，「也有機會成為其中的重要角色」。

劉可瑞2016年開始擔任南華早報執行長，2022年卸任，他是將南華早報從香港報紙轉型為國際級媒體的重要推手。加入南華早報後，劉可瑞規畫四大方向改造報社：從數據基礎了解讀者喜好、新聞產品規模國際化、加速內部溝通，並且投注大量資源製作影音新聞，如今南華早報是香港銷售最高的英語付費報紙。

不過，南華早報的創新轉型也在Web 3.0的改造上遇到瓶頸。在劉可瑞帶領下，南華早報原是走在Web 3.0浪潮前端的先行媒體之一，但他坦言，「Web 3.0當時還停留在行銷手段，也太花錢」，媒體要將新聞內容化為NFT，投入Web 3.0需耗費大量成本，南華早報的元宇宙轉型計畫無疾而終。

劉可瑞指出，Web 3.0仍是媒體業未來可嘗試的道路之一，因「Web 3.0的浪潮不會停歇」，從網路的歷史發展來看，科技演變速度只會持續加快，相信各國政府都會參與其中。

劉可瑞也呼籲媒體跟上腳步，儘速產出符合Z世代讀者需求的數位內容，才能在Web 3.0的浪潮中存活。他表示，媒體業目前面臨嚴重生存危機，傳統新聞習慣單向傳遞資訊，但Z世代不會主動搜尋新聞，又習慣自製數位內容，新聞價值備受威脅。