運用新科技 東西方媒體激辯

世界各地媒體領袖齊聚世界新聞媒體年會，「科技樂觀論」與「技術霸權論」正面衝撞。歐美媒體領袖多認為AI、區塊鏈等新科技將驅動新聞產業更多的應用；但來自亞洲的媒體領袖直言，「科技工具都掌握在西方手上，大家並不知道資料和數據會被怎麼使用」，因此科技發展帶來進步，但也可能造成更不平等。

探索技術應用可能性

媒體領袖高峰會昨天探討科技與新聞的未來，邀請美國Decrypt Media Inc.執行長Josh Quittner、國際公共利益媒體基金（International Fund for Public Interest Media）亞太區總監劉婕，以及南華早報前執行長、香港Web 3.0公司「Terminal 3」創辦人劉可瑞對談。

Quittner曾在時代雜誌等媒體任職，是媒體界研究新科技的先驅者，1995年預言網路將徹底改變新聞產業，更是民眾熟知的麥當勞網域mcdonalds.com原始所有人，近年創立新媒體Decrypt，專注報導區塊鏈、Web 3.0、AI等新科技趨勢。

Quittner指出，技術有機會幫助媒體解決正遇到的問題。他以去年熱門的NFT為例，在數位時代，所有形式的內容幾乎都可被交易和複製，很容易失去價值，NFT的核心概念是數位所有權，當媒體的數位內容被寫入區塊鏈、成為NFT，能驗證真實性、帶來收藏意義和商業可能，「技術是無窮無盡的，我們應持續探索和找到應用可能性」。

企業用民眾素材賺錢

但曾在路透擔任調查記者、Google亞太區新聞實驗室負責人的劉婕說，長期與亞洲新興市場互動，「我看到明顯的不對等」，這些國家的Z世代、千禧世代都樂於使用新工具，但都是在不了解背後技術時就投入其中、創造大量素材給這些工具，市井小民提供素材，利潤卻幾乎被新科技背後的資本家賺走。

劉婕表示，新科技衍生而來的系統、軟體等工具幾乎皆由西方打造，民眾其實不知道自己提供的數據、資料會被如何使用，有些可能立意良善，但同樣可能被壞人利用。

她並指出，新聞媒體也受制於科技公司開發的工具，例如Google曾開發「Fusion Tables」協助媒體事實查核，但在AI新工具誕生後就不再支持「Fusion Tables」計畫，「記者想運用科技，但仰賴的工具都把持在科技公司手上」。

劉婕也說，生成式AI有助優化工作流程，但若要進階使用都需收費，或得用自己生產和創造的內容交換，「一旦交出版權或IP，就很難再拿回來」，版權保障將是AI應用未來課題。

媒體分眾是未來方向

「我同意這些擔憂，但有替代方案嗎？」Quittner指出，科技變化已是現實，媒體應思考如何在科技演變下保護自己，並設法提供讀者更有價值的資訊，例如分眾將是未來方向，「成功的媒體不會是大眾媒體，會是針對特定『族群』的分眾媒體」。

劉可瑞表示，目前慣用的工具或服務，如Google雲端、亞馬遜AWS雲端運算，都還是由特定公司控管，但區塊鏈未來是去中心化的，就算某天Google、亞馬遜消失，區塊鏈上的資訊都還是會永存，媒體將能用這樣的方式保存新聞真相和價值。