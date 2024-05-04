視00878為信仰…擁3個其他ETF沒有的優點！ 存股哥：空頭年跌至萬二也沒破發

槓桿哥的存股信仰00878日前公告配息0.51元破紀錄！！更是比上一季的0.4元多出0.11元，如果以4/30配息公告日收盤價22.26計，單季殖利率2.29%、年化殖利率預估9.16%都是歷史新高！

台股在四月中經歷一小波回檔，更是在4/19創下單日最大跌點774點的紀錄，但是，如果你有00878，你就知道它的穩定性到底有多好，這次回檔它也只跌了1.5塊左右而已。

至於00878有多好？下面就來分享幾個優點，是我認為其他高股息ETF沒有的。

經得起空頭考驗

2022年台股最低跌到12629點，但00878仍維持15塊以上沒有被破發，在整年度的配息，每一季殖利率都至少有1.5%-1.7%。

你可以預期00878在空頭時仍會有相當穩健的表現，這個優勢00919未知、00929未知，甚至許多9字頭高股息ETF都未知，因為他們都還沒有經歷過空頭的洗禮。

金融保險權重佔比高

00878之所以穩健，就是它的金融保險類股的權重佔比較其他高股息ETF高，整體權重佔到22.37%（依元大證券系統顯示之數值），而且各位有發現金融股在今年接下來有什麼趨勢嗎？那就是配息普遍都配得相當不錯。

在下一季配息時就會接續台股的除權息旺季，屆時金融股的股息入帳後又可以有新的一波銀彈等著配息。金融股今年業績好、股息高，相較於其他高股息ETF，絕對00878擁有的一大優勢。

填息力超強

只要能填息，那股息才能真正算是你的收益，穩健型的00878掛牌以來百分之百填息，看了國泰投信官網的資料，00878在過去五季都是在10天內完成填息，就算是2022空頭年，還是有其中2季在15天內完成填息。

在更早期的2020-2021上半年，更是常常出現所謂的「秒填息」，即除息當日就完成填息，代表的意義就是買氣高，股價強勢，這次配息配到0.51話題性一定很高，至於會不會再次出現「秒填息」呢？可以期待看看。

00878就是我的存股信仰，既然是信仰，那礙於版面及字數限制，很難一次把所有我想分享的東西寫在這篇文章中，至於其他內容，且看本次系列文第二篇，而下一篇也是抽獎文，獎金金額保證誠意滿滿，敬請期待。

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