快訊

PLG／林書豪破相濺血傷退 國王雖退攻城獅林書緯喊「不合理」

國人在美受表彰獲掛我國旗榮耀 他去信外交部遭冷回4字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

視00878為信仰…擁3個其他ETF沒有的優點！ 存股哥：空頭年跌至萬二也沒破發

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股。中央社
台股。中央社

槓桿哥的存股信仰00878日前公告配息0.51元破紀錄！！更是比上一季的0.4元多出0.11元，如果以4/30配息公告日收盤價22.26計，單季殖利率2.29%、年化殖利率預估9.16%都是歷史新高！

台股在四月中經歷一小波回檔，更是在4/19創下單日最大跌點774點的紀錄，但是，如果你有00878，你就知道它的穩定性到底有多好，這次回檔它也只跌了1.5塊左右而已。

至於00878有多好？下面就來分享幾個優點，是我認為其他高股息ETF沒有的。

經得起空頭考驗

2022年台股最低跌到12629點，但00878仍維持15塊以上沒有被破發，在整年度的配息，每一季殖利率都至少有1.5%-1.7%。

你可以預期00878在空頭時仍會有相當穩健的表現，這個優勢00919未知、00929未知，甚至許多9字頭高股息ETF都未知，因為他們都還沒有經歷過空頭的洗禮。

金融保險權重佔比高

00878之所以穩健，就是它的金融保險類股的權重佔比較其他高股息ETF高，整體權重佔到22.37%（依元大證券系統顯示之數值），而且各位有發現金融股在今年接下來有什麼趨勢嗎？那就是配息普遍都配得相當不錯。

在下一季配息時就會接續台股的除權息旺季，屆時金融股的股息入帳後又可以有新的一波銀彈等著配息。金融股今年業績好、股息高，相較於其他高股息ETF，絕對00878擁有的一大優勢。

填息力超強

只要能填息，那股息才能真正算是你的收益，穩健型的00878掛牌以來百分之百填息，看了國泰投信官網的資料，00878在過去五季都是在10天內完成填息，就算是2022空頭年，還是有其中2季在15天內完成填息。

在更早期的2020-2021上半年，更是常常出現所謂的「秒填息」，即除息當日就完成填息，代表的意義就是買氣高，股價強勢，這次配息配到0.51話題性一定很高，至於會不會再次出現「秒填息」呢？可以期待看看。

00878就是我的存股信仰，既然是信仰，那礙於版面及字數限制，很難一次把所有我想分享的東西寫在這篇文章中，至於其他內容，且看本次系列文第二篇，而下一篇也是抽獎文，獎金金額保證誠意滿滿，敬請期待。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

延伸閱讀

00878超乎預期配發0.51元！ 存股達人估算：月領一萬免60張成本約130多萬

謝金河稱「00940機會來了」 投資人發抖：準備出清

00878、0056、0050存誰都不會睡公園！ 專家：僅有績效差別要拚成長還是選它

將0050和006208換成00878、00919、00929！ 小師傅：沒現金流才真的可怕

相關新聞

視00878為信仰…擁3個其他ETF沒有的優點！ 存股哥：空頭年跌至萬二也沒破發

2022年台股最低跌到12629點，但00878仍維持15塊以上沒有被破發，在整年度的配息，每一季殖利率都至少有1.5%-1.7%。

將0050和006208換成00878、00919、00929！ 小師傅：沒現金流才真的可怕

當時，我持有的股票是美股SPY、0050和006208市值型ETF，根本沒有什麼現金流。而現在的覺得其實槓桿一點也不可怕，沒現金流才真的可怕。

00878、0056、0050存誰都不會睡公園！ 專家：僅有績效差別要拚成長還是選它

到底買高股息ETF會不會睡公園？大資金一口氣投入ETF會不會遇到什麼黑天鵝？這次就幫大家做更深度的驗證模擬。

台股ETF除息秀 法人教戰

全球金融市場震盪，台股大盤指數波動劇烈，面對今年5月仍有行情看俏的機會，法人建議可趁勢透過台股ETF作為資產配置，息收族...

三檔台股 ETF 換血

三檔台股ETF追蹤指數定期審核結果出爐，包含兆豐永續高息等權（00932）、第一金工業30及兆豐藍籌30，三檔合計規模為...

交易前十強...高息ETF占六檔 00919躍零股人氣王

零股交易量一直是小資族、存股族重要指標。統計今（2024）年來台股零股交易情況，其中擁有穩定高配息政策的群益台灣精選高息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。