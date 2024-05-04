台股ETF除息秀 法人教戰

全球金融市場震盪，台股大盤指數波動劇烈，面對今年5月仍有行情看俏的機會，法人建議可趁勢透過台股ETF作為資產配置，息收族也可以把握5月除息前進場、或持續買進專注於長期投資價值的標的。

元大台灣50 ETF研究團隊指出，在台股持續具備市值走升動能下，如遇台股短線修正，可適度加大市值型ETF配置，特別是著眼於長期資本成長的投資人，因為ETF報酬率與成分股是否發放高股息的關聯度低，而與成分股市值是否成長呈正相關，例如：台積電反映每股獲利能力（EPS）提升，市值顯著成長，也反映在含「積」量高的市值型ETF股價表現上。

5月除息台股ETF一覽 圖／經濟日報提供

兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時可納入評估依據。

根據CMoney統計，5月除息的ETF，由除息日期先後排序包括：兆豐永續高息等權、兆豐藍籌30、台新永續高息中小將於16日除息；國泰永續高股息、元大US高息特別股、元大臺灣ESG永續將於17日除息；永豐ESG低碳高息則於23日除息，最後買進日為除息的前一日。

隨時序進入5月，根據Bloomberg統計，2017年以來，5月布局中小型股（台灣永續高息中小型總報酬指數），高達70%的機率贏過布局大型股（台灣50總報酬指數）。

台灣永續高息中小型ETF經理人黃鈺民表示，中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳，同時具備超額報酬潛力，中長期股價爆發力強，投資組合加入中小型股，成長動能空間更大。

黃鈺民分析，台股ETF市值已經是主動基金的3倍，重量級ETF在5至6月將進入調整持股階段，屆時盤面將轉趨熱絡，配合歷史經驗聯準會（Fed）最後一次升息後，到第一次降息前，股市上漲機率高，即使台股在接近新高位置，漲多後震盪難免，但後市仍正向看待，短線遇回檔整理，都是逢低布局買點。

另外，由於全球2050年淨零碳排共識，近年來除ESG永續投資，低碳也成為市場投資人關注焦點。國泰永續高股息經理人游日傑表示，00878持股嚴選優質ESG企業，排除景氣循環股，分散布局於電腦半導體、金融、電信等，風險分散、有助降低波動。

而00878成立近4年，歷經全球疫情陰霾、AI瘋漲的多空循環，平均填息天數4.5天，2023年跟上半導體暴漲趨勢，今年亦有望再受惠於金融股領漲契機。

永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳分析，AI全球延燒，帶動科技類股表現強勁，上游國際大廠紛紛開始要求供應鏈必須符合低碳排放的規範，作為全球供應鏈要角的台灣企業也就必須重視自身碳排的狀況，如未能及時進行低碳轉型，可能就會因此被排除在供應鏈外，進而影響到企業的營運狀況，因此碳排放對於評估一間企業競爭力將愈顯得重要。

其中，兆豐永續高息等權也結合「永續、高股息、等權重」機制的ETF，篩選出50檔成分股，主要為台灣永續評鑑排名中的優質企業，統計過去六年多，指數波動度為0.79，低於電子類股價指數的1.17與台灣50指數的1.1的表現，適合偏好ESG永續投資、抵禦市場波動度、穩健領息的投資人。

另一檔，兆豐藍籌30聚焦篩選藍籌股題材中，符合財務指標、股利發放指標、財務體質穩健等的上市公司，選取30檔成分股。