半導體產業長期趨勢正向 法人喊定期定額布局ETF

半導體產業長期趨勢維持正向，法人建議投資人可透過定期定額的方式，布局具完整半導體供應鏈的半導體基金或ETF，不僅能瞄準創新科技商機的產業，同時也有機會共享半導體企業的營運成果。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，隨AI新興科技商機強勁，國發會公布4月景氣燈號，續呈代表「穩定」的綠燈，已連續三個月亮出綠燈，達30分，為2022年4月以來新高，訂單與就業市場表現樂觀，顯示國內景氣持續回溫，而半導體產業亦在終端需求增溫下，呈現復甦態勢。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志則認為，除了迎來產業周期性復甦，受惠AI大趨勢，相關應用逐步兌現，台灣半導體相關廠商也跟著受惠，亦有助支撐股價續揚力道。

展望後市，張圭慧認為，近期全球重量級AI及半導體大廠陸續公布財報，將牽動台股半導體類股走勢，連帶影響半導體相關ETF，預期在新科技應用突發猛進下，半導體產業長線趨勢展望仍佳。因此對於期望參與AI科技浪潮，及搭上半導體產業趨勢的投資人，本波拉回調整正為布局好機會，建議可善用定期定額或分批布局的方式，配置半導體相關ETF，以跟上產業新一輪成長動能。

謝明志補充，觀察台灣半導體產業結構，是全球少數同時具有上、中、下游產業鏈，包括IC設計、晶圓製造、封裝測試等等都擁有享譽全球之企業，也於市場上保有高競爭力與市占率，值得留意的是，這些半導體公司中，亦不少公司願意大方分派股息與投資人共享成果，建議投資人不妨伺機透過並重獲利成長性與高息的台股半導體收益ETF來參與，掌握產業復甦行情，息利兼顧。