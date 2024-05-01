快訊

勞動節報喜！第1季新制勞退大賺3,331億元 平均每位勞工分紅2.6萬元

蘋果入社測驗？畫一條線讓「123=4」算式成立 網友直呼有夠難

8成女性愛愛好被動？研究曝最無效也最NG的避孕行為「就是它」

兆豐投信ETF 00932及00690配息潮 迎接5月行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球金融市場震盪，台股大盤指數持續波動，面對今年5月仍有行情看俏機會，不妨趁勢用台股型ETF作為資產配置。兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF（00932）及兆豐臺灣藍籌30ETF（00690）皆於今年4月30日公告第一階段收益分配評價結果資訊：00932及00690這兩檔ETF基金除息交易日為5月16日，最後買進日為5月15日，預計收益分配發放日為6月17日，息收族可以掌握5月除息機會。

兆豐投信等權重三兄弟之中，老二就是兆豐永續高息等權，這是全臺首檔結合「永續、高股息、等權重」機制的ETF。本檔ETF採用國立臺北大學臺灣永續評鑑，精選出台灣永續評鑑排名中的優質企業，篩選出50檔成分股，為財務體質較穩健、股利率較高、產業動能較佳的題材，兼顧股利與報酬的投資雙優勢。

以00932所追蹤的指數「臺灣ESG永續高股息等權重指數」統計過去六年多，其指數波動度為0.79，低於電子類股價指數的1.17與臺灣50指數的1.10的表現，可見其指數增添ESG篩選因子後，提升高股息的空間外，亦相對適合偏好ESG永續投資，且期待能抵禦市場波動度、相對穩健領息的投資人。

另外，兆豐藍籌30聚焦篩選藍籌股題材中，相對符合財務指標、股利發放指標、財務體質穩健等的上市公司，再依股票市值由大到小排序，選取30檔成分股。根據目前金融市場波動及個股輪動頻繁之下，以00690所追蹤的指數為相對聚焦成分股企業的財務能力，當市場多空盤整時，有機會爭取優於台股大盤指數的行情契機。

兆豐投信進一步指出，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。

ETF 兆豐 高股息

延伸閱讀

台股神祕賣盤狙擊台積電 鴻海、國泰金等也遭摜壓

金管會證實台股落入「窄基指數」 美系資金最快7月29日禁止交易台指期

多頭總司令看後市 張錫：台股Q4仍有高點

國人瘋 ETF 獨步全球 金管會監控套上三大緊箍咒

相關新聞

殖利率回升打擊美債 短存續期間債券相對受惠

債市表現分歧，隨市場修正聯準會降息預期，美債殖利率走揚拖累美國政府基金下跌0.44%，不過，存續期間很短的美國1-3個月...

壽險報喜…3月大賺431億 4月獲利動能有望續航

新台幣3月續貶、全球股市大漲，壽險業持續實現股票與基金資本利得，推升3月單月稅前盈餘衝到431億元的八個月高點，月增一倍...

富邦演說秀 蔡明忠、蔡明興直播力推ESG

富邦集團昨天舉辦FUBON Talks富邦演說秀，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興親自出席。蔡明忠表示，希望將...

堵ETF亂象 網紅規範9月上路

ＥＴＦ（指數股票型基金）集中度過高以及財經網紅行銷亂象爭議多時，金管會昨天發布相關監理新制，其中在網紅管理上畫出三道紅線...

壽險業匯兌損失大降 寫五月低點

3月台幣續貶，業者大降避險比率「少避一點」，加上避險工具的CS（換匯）年化成本也走低，三大因素讓3月壽險業匯兌損失大降。

11年來最佳！國泰金配發2元現金股利 殖利率達3.96%

國泰金控昨（30）日董事會決議，普通股分派現金股利每股2元，現金股利發放率為61.7%；國泰金昨天股價跌0.3元，收50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。