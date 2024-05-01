高股息、投等債ETF 法人按讚

台股近兩週走勢如搭雲霄飛車，逾千萬台股ETF投資人心情也跟著七上八下。現階段投資該買什麼?綜合ETF前三大發行商-元大、國泰、群益投信看法，三大業者都建議優先布局高股息ETF、投資等級債ETF。

高股息ETF推薦標的包含元大高股息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息；債券ETF則是可以留意元大投資級公司債、群益ESG投等債20+、國泰10Y+金融債。

隨著ETF成為投資顯學。國泰投信董事長張錫分享個人的ETF理財方法，提出「高、顏、值」和「斷、捨、離」兩大高效秘技，並建議退休的規畫一要趁早，二要把身體顧好，再加上他的ETF戀愛學，有機會離財富自由之日更近一步。

張錫提到，投資ETF就跟談戀愛一樣，對象要選「高、顏、值」，「高」是基金規模要高，規模高的基金流動性會比較好；「顏」是指績效要亮眼，真正經過股市多空洗禮的高股息ETF，才會愈抱愈有信心；「值」指的是成分股大又優。

張錫也建議投資ETF不要「斷、捨、離」。投資不要「斷」，持續定期定額才能打敗人性、二是理財不要「捨」，指的是捨本逐末，不要追景氣循環股、「離」指的是不要任意捨棄其他理財工具，ETF雖然是很好的理財工具，但投資要做功課，最近市場傳出有人解定存、解保險，從這類較保守的理財方式，轉往投資相對較積極的高股息ETF，要注意每個金融工具都有不可取代的特性和功能，應該量力而為，分散風險跟資產配置會是比較穩健的做法。

在台股部分，投信法人指出，在主流類股明確、市場情緒樂觀、資金行情穩定等因素匯聚下，加上高股息優勢傲視全球主要市場，台股表現持續有望持續亮眼。

展望後市，群益ESG投等債20+經理人曾盈甄表示，隨著聯準會年內仍具預防性降息的可能性，資產品質佳的投資等級債仍可望吸引訴求穩健配置的資金進駐。