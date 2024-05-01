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台股ETF 規模衝2兆元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股ETF總規模將蓄勢挑戰2兆元大關。 (聯合報系資料照片)
台股ETF總規模將蓄勢挑戰2兆元大關。 (聯合報系資料照片)

台股4月高低點震盪1,591點，連帶58檔台股ETF總規模4月間在1.9兆元上下震盪。隨著逢低買盤亦積極進場卡位，加上新募集的ETF將進場，台股ETF總規模將蓄勢挑戰2兆元大關。

根據CMoney統計，30日台股ETF總規模為1.96兆元，僅次於29日的1.97兆元，4月在ETF除息潮及盤中下殺千點的情況下，也數度跌破1.9兆元，不過，隨著低接買盤及台股回升，帶動台股ETF總規模月底創下次高；月增402億元，較去年底大幅增加4,880億元。

台股ETF規模前十大
台股ETF規模前十大

台股ETF規模近期在2兆元大關附近徘徊，針對台股ETF後續資金流走勢，國泰投信董事長張錫指出，近期市場募集金額有出現趨緩現象，預期短期內資金動能可能會放緩，關鍵點將在於台股走勢、ETF配息表現、和ETF換股潮所帶來的影響，預料年底台股ETF總規模也會在2兆元上下，儘管整體變化可能不太大，但彼此間的消長情形會更加明顯。

展望台股後市，群益台灣精選高息經理人謝明志表示，今年來台股在科技股領軍之下創下新高，近期雖受國際政經因素干擾而波動幅度加大，不過，鑑於台股企業獲利預估值仍持續上修，科技產業庫存也回到健康水位，在基本面仍具支撐下，後市表現仍不看淡。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，根據統計2016年以來若在台股電子類股回檔時進場相關族群，分別持有60、120與240交易日，電子指數平均將分別上漲4.69%～14.69%不等，以電子股為大宗的大盤也將雨露均霑，加權指數平均漲幅也將達4%-11.06%；若再聚焦臺灣創新科技指數表現更為出色，平均表現將分別來到5.58%至17.94%，顯示創新科技爆發力動能可觀。

投資布局方面，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著面對市場波動加劇的情況下，可望展現較佳的韌性，在多頭期間也能順勢攀揚，進可攻、退可守，故持續吸引投資者目光。

不過，投資人在選擇台股高息ETF的時候，應進一步辨別各檔ETF的投資組合差異，挑對產業投資，才有望滿足股息、資本利得兼顧目標，此外，ETF追蹤指數的指數審核時間點對於是否能精準卡位高息也相當重要，投資人可多加比較考量，選出能兼顧高息與穩定成長特性之ETF因應市況變化。

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