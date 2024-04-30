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狂…00878配息0.51元！ 存股達人：我選擇無腦定期定額買進避擇時風險

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。記者林澔一／攝影
台股示意圖。記者林澔一／攝影

編按：國泰投信公告00878每受益權單位配息金額為新臺幣0.51元。

無腦定期定額00878

2023年1月，知美開始每個月月底，定期定額1張00878，第一次買進的價格是17.11元，而今天已經漲到22.29元，很多觀眾朋友詢問知美，為什麼當初不一次Allin買進，而是選擇分批買入？

因為知美深知，買進後如果下跌自己不一定能夠抱得住，手頭上也會變成沒有資金加碼，更深知自己從來就不是能夠準確判斷股市漲跌的高手，所以善用定期定額剛好能夠避免掉擇時風險。

因為是使用閒錢投資，現在遇到00878價格持續上漲，閒錢投資定期定額，每天看著帳面上的獲利越來越高，每次能夠收到的配息越來越多，當作一筆額外的財富，看著看著也已經非常心滿意足，假使當初遇到價格下跌，閒錢投資定期定額，也能夠讓持有成本繼續降低，順利累積更多張數，後續也能夠善用微笑曲線，等待轉虧為盈，降低自己投資的負擔。

投資就跟人生一樣，沒有一道完美的通用公式，每個人一定都會面臨，只有自己才能了解的獨特困難，這時候唯有靜下心來，了解自己內心的真實想法，才能夠找到適合自己的最佳道路，雖然知美定期定額的速度很慢，但是不知不覺間也已經持續了將近一年半，過程中開始學會不去在意漲跌、持續持有，等再經歷個5年、10年，應該就能夠拋棄所有雜念，當個無憂無慮的快樂存股族了吧！

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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