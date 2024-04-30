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00919規模破2千億…緊追00878！ 專家：猜下次配息0.66「保留驚喜空間」
恭喜大家喜愛的00919在今（29）日市值順利突破2,000億大關啦！
孫太目前核心持股調整狀態，00919的持股也順利建倉至300張！期待下一次6月的除息，相信00919總是會帶給孫太驚喜！
目前00919是台股ETF市值排名NO.4，高股息ETF排名第3（僅次於0056、00878），相信在表現優異的狀態下，會讓投資人越來越有信心。
又到了配息猜猜看的時間了嗎？孫太其實不太敢猜00919了...因為上次的0.66已經很高，下個月如果一樣公告配發0.66，孫太就可以領198,000元，我就很開心了！
所以我還是猜0.66好了！留點空間給919給我驚喜。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
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