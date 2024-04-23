暴跌千點時00919如何逢低加碼？ 專家揭2原則：分批進場低於持有均價的股票

面對局勢不明的樸實無華買股法

昨（19日）天股市盤中一度下挫一千點，大盤最終以下跌774點收盤，肯定有不少朋友想做點什麼，卻又不知道該如何做？請大家打開《給存股族的ETF實驗筆記》P166再複習一下吧！

每當有粉絲朋友問我一口氣漲這麼多，還可以買嗎？一口氣跌這麼多，要等低點再進場嗎？其實面對局勢不明的時候，小車的做法都是依紀律「分批進場買零股」，不去猜測高低點，因為沒空而且也猜測不了。

優先買低於持有均價的股票

至於買進標的，可根據自己持有均價來選擇。如果持有標的市價皆低於均價，可以輪流買，隨便買都能拉低持有均價；若持股市價有些低於均價、有些高於均價，則優先挑選低於均價的買，既累積股數又能拉低均價。

當然前提是持股都是做過功課的好股票，若是公司體質不佳或者 EPS 表現衰退太多的，價格就算再便宜也不可妄動。加碼時，也須留意不要偏離自己設定的核心與成長股比例太多，避免資金單壓同一類股。

分批進場買零股

我在前作〈股災加碼與反思〉一文中，提過自己雖然在 2020 年 3 月的股災中，很勇敢地動用一筆定存加碼，可惜的是當時買得太急，一次買一張玉山金一下子就買完了。股災一年後，我的反思是，如果股災再來一次，我會採取「以零股交易分批加碼」、「買進超跌的優質股」兩種方式執行。

後來在 2022 年，遇上長達十個月的大盤修正（最低一萬兩千多點，尚不到新冠股災跌至八千點的程度），在跌幅近六千點的過程中，我就採取這樣的方法買進，也許撿到的麥穗不大，卻紮實地握在手中。

至於如何維持源源不絕的資金分批進場？其實自從盤中零股交易開放後，面對局勢不明且錢又不多時，我喜歡分批買入零股。以小車現在薪水閒錢固定月投2萬元為例，可將2萬元分作十次2千元買零股，每月以10天為一單位買3∼4次。

每月01∼10日：買4次 每月11∼20日：買3次 每月21∼30日：買3次

秉持買綠不買紅的原則，遇到全紅就關APP，見下跌則挑當天最適合加碼的標的買零股，挑不到也不勉強。10天買3∼4次通常很容易就買完，然後保留資金到下個10天繼續買。若月底薪水帳戶還有剩錢，則撥進證券帳戶再加買，或留待下個月重新分配。

由於金額有限，所以可規定自己一次一檔大概買兩、三千元左右的額度，輪流買例如：元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、台積電（2330）...等標的。若一次沒辦法買2,000元，也可以一次買500元，或是十天買一次2,000元，可依自身經濟情況調整。

總之，小資也有小資的買法，使用手機APP下單又沒人知道我們買多少，千萬不要因為不好意思，而買進超過自己能負荷的金額，投資壓縮到生活費反而本末倒置了！

工作太忙的朋友也可以直接設定期定額，若方便上班撥5 分鐘看一下盤的朋友，用這種方式還能享受分批買進的樂趣。只要每個月有薪水閒錢投入，無論漲跌都有源源不絕的資金可買股。

4月19日對帳單

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。