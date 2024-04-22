00878賺錢所以賣掉轉買賠錢中的00919？ 不敗教主：大可不必！有最簡單的方式

網友問了一個問題：老師我的00878賺錢，但是00919卻是賠錢，我是不是要把00878賣掉，全部去加碼00919呢？

從他的說明可以看出，00878應該持有比較久，過去買的成本較低；00919應該是最近買在高點，所以賠錢了。那麼該怎麼操作呢？同樣是ETF，但是因為追蹤的指數不同，所以表現也不盡相同，因此在做決策之前，要先了解追蹤的指數特點。

00878是追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，是從MSCI 台灣指數成分股中股挑選出30檔，致力於ESG發展與高股息的公司。00878有一個特有的「股利分數」：

股利分數＝近12個月年化股息殖利率×0.25＋近3年平均年化股息殖利率×0.75。就是用「過去3年跟最近1年」的殖利率來決定成分股跟權重，所以是挑選過去表現好的公司。

再來看一下00919，它是追蹤「臺灣精選高息指數」，從市值前300大股票中挑選成分股，會在5月跟12月調整成分股：

從上面的指數特點說明可以看出，00878跟00919是採用不相同選股邏輯。00878的指數分數，從MSCI成分股中挑選最近1年跟最近3年的高股息股票；00919則是從市值前300大股票中挑選，5月時眼見為憑挑選高股息成分股。所以，00878的指數是「過去式」，00919則是「現在式」，那麼誰比較好呢？

投資人最好的是「配置」，因為過去好的現在不一定好，現在好的未來也不一定好。做好配置你才能兼顧優缺點，更能降低投資的風險。所以說，同時持有00878跟00919，就可以囊括「過去」跟「現在」的選股精隨。從配息上來看，兩者也有互補性，同時持有的話每年可以領8次股利：

接著來看一下兩檔ETF的前10大成分股，可以看出僅聯發科跟瑞昱有重疊，重疊性不高就具有互補性。再來可以看出，00919比較集中在前幾大成分股，好處是強勢時可以帶來更好的報酬率，但是下跌時的影響也會比較重。而00878的持股則非常平均，相對來說會比較穩定，不會受到少數成分股的影響。

00878跟00919從指數、配息、成分股這3方面來看，都具有互補性，同時持有會是最好的選擇。至於網友說他的00878賺錢，但是00919卻是賠錢，是不是要把00878賣掉，全部去加碼00919呢？

大可不必啊，換股會增加交易的成本，也容易「抓龜走鱉」，最簡單的方法就是將00878跟00919領到的股利，持續去加碼賠錢的00919，降低成本就會增加賺錢的機會。00878跟00919每年合計可以領到8次股利，等於也8次調整持股的機會，哪一檔下跌多一點，就拿股利去加碼，這就是最簡單的平衡方法。

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