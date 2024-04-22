台股高息商品 超人氣

台股加權指數在3月攻克2萬點，台股高股息ETF同步大吸金。

除本周兩檔新募集高股息ETF成為全市場熱蒐焦點之外，三檔原有的高股息ETF更創下成立以來吸金最快紀錄。

境內基金資訊觀測站統計，在2024年3月，最熱銷的五檔台股ETF全都是高股息ETF。

吸金冠軍是元大台灣價值高息（00940），單月狂吸1,751億元，創下新募ETF紀錄；亞軍則是統一台灣高息動能，單月進帳626億元，則是元大台灣價值高息募集前的新募ETF成立規模第一名。

兩檔新募ETF話題十足，群益台灣精選高息也不遑多讓，3月公告配息金額0.66元，高於預期的0.61元，加上兩檔新募ETF的共振效應，投資人一片狂歡，在3月新投入群益台灣精選高息的資金高達553億元，等於是募集一檔全新的ETF，而且這檔ETF的新募規模高居前三名。

群益台灣精選高息創下已成立ETF單月吸金紀錄，到3月底的規模飛速成長到1,962億元，單月激增47%，增速也是大型ETF中最高。此ETF雖然是季配而非月配，但自去年6月首度配息以來，配息率高且次次填息，績效也不弱，是規模爆增的關鍵；且今年來含息漲幅達11.3%，為高股息ETF績效亞軍，僅次於凱基優選高股息30的12.7%漲幅。

大華優利高填息30則異軍突起，3月吸金103.2億元，到3月底規模成為223.5億元，單月暴增116%。大華優利高填息30在2022年11月成立，到當年底規模還不到2億元，去年第4季起死回生，到今年元月成長到100億元，今年以來含息漲幅為5.6%。

凱基優選高股息30同樣在3月大量吸金，淨流入49.9億元，將規模推升到141.9億元，單月規模激增76%。這檔ETF的電子股高達近七成，金融股也有8%之多，最能受惠於電子股的漲勢，前三大成分股為鴻海、中信金、新普。

今（22）日起，又有多檔高股息ETF/基金要開始募集，包括暢銷ETF的「兄弟姐妹」。

3月高股息ETF瘋狂吸金，加上台股最近從高檔下殺，投資人是否因為資金被套住而退場觀望，或是趁拉回繼續投入，將左右這些新募高股息ETF、基金的資金動能。