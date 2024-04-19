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台股大跳水 台新 ETF 00942B 逆勢漲

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股19日終場收盤大跌774.08點，創下史上最大單日收盤跌點；在以色列報復伊朗，中東戰事溫度升高，聯準會鷹派言論再起，以及下修今年全球半導體展望震撼彈，國內股匯雙殺。不過，台股資金轉往長天期美債ETF避險，周四(18日)掛牌上櫃的台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）今日始終維持在平盤之上，收盤更逆勢上漲0.67%，表現亮眼。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金經理人黃鈺民指出，目前市場普遍認為Fed仍有機會於下半年開始降息，一旦降息，美國長天期投資級債ETF將有機會表現。在評價上，經歷聯準會快速且大幅度升息後，債券殖利率攀高，大幅壓低債券價格，現在布局美國投資等級債可享有較佳的殖利率。

黃鈺民指出，Fed目前聯邦基準利率維持在相對高點，主席鮑爾指出，在確保通膨可持續實現2%的目標前，並不急於降息，但今年仍有很大機率開始降息，雖然在降息時程尚未確立前，美債殖利率短期可能相對處於波動階段，但長期具多頭態勢。長天期債券存續期間長，未來若市場利率走低，相對短天期債券具資本利得(價差)優勢。其中，美國投資等級債近三年平均殖利率皆在5%以上，深具吸引力，目前是布局的好時機。

債券ETF 美國 降息

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