《北威論壇2-1》ETF月配成噱頭 買不配息才是投資

「高股息」、「月配」等用語，吸引大量投資者投入ETF熱潮，但政大商學院副院長周冠男17日於北威論壇強調，「時間是投資最好的朋友，」多數民眾拿到ETF的月配息就會花掉，並不利長期投資。中信金控首席經濟學家林建甫也建議年輕人應購買不配息的ETF，讓投資持續滾動。

台灣大錢流向股市

周冠男透露，當台灣第一檔ETF「0050」（元大）上市時，他就開始定期定額、低檔追加，最後年報酬率平均下來有9.8%，更不用看盤操心。他也指出，樂見市場上有愈來愈多ETF商品，因為就市場而言，產品愈完整愈好，還能增加市場風險分散的能力，所以「絕對贊成ETF多樣化」。

他指出，ETF最近在台灣引發熱潮，2024年規模更達到1.5兆，主要原因是ETF有「高股息」與「月配」，更喊出「月月配，月月加薪」的術語，尤其股票投資者注意力有限，只能關注少數的股票，更常有「追高殺低」的狀況，而「高股息」這種說法，相對能催動投資者的情緒。

林建甫則指出，ETF近期隨便一募就有2千多億新台幣，但背後原因其實就是美國聯準會量化寬鬆政策，「錢那麼多，當然股市上漲」，美國把大量資產流到各國，大量資金使得股市上漲，包括台灣亦然。台灣國人也出現定存轉活存的趨勢，資金更流向股票市場，進而產生ETF的熱潮。

ETF高股息噱頭

然而，周冠男表示，高股息月配對投資人卻不一定是好事，因為時間是投資最好的朋友，年輕人不應年輕時就把錢從投資市場拿出來。他解釋說，當民眾拿到ETF配息時，大多數人都會選擇花掉，這是最糟的做法，比較好的方法則是把股息再拿去投資，但這樣也會產生摩擦成本。

他進一步指出，業者常透過心理偏誤來觸發民眾ETF的購買慾，如祭出僅10元的發行價，讓民眾選購。周冠男指出，其實現在零股交易相當容易，不一定要整股購買，交易難度相對低很多，建議民眾選擇購買大盤指數型的ETF，避免承擔可分散風險。

年輕買不配息ETF

林建甫指出，ETF鎖定的個股也有長期持有的功效，實際上鼓勵長期投資，對整體社會發展也有幫助。他也建議，年輕人應該買「不配息」的ETF，讓投資可以持續滾動。

寶萬控股董事長朱成志比較元大台灣「0050」、元大高股息「0056」，發現高股息報酬率其實不如不配息的ETF，投資者投資高股息ETF的唯一理由就是「喜歡高股息」。

他指出，ETF「月配不如季配，季配不如年配」，尤其含有台積電股票的ETF表現遠超過不含台積電的ETF。

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