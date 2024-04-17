快訊

國4砂石車翻落邊坡！車頭「垂直墜地」嚴重變形 35歲男駕駛送醫搶救

快刪！3款手機APP藏惡意程式 一下載就盜個資、聊天內容也被看光

地牛翻身有感！17點17分花蓮近海規模5.2地震 最大震度4級

ETF熱門關鍵字藏玄機 專家：對年輕人並非好投資策略

中央社／ 台北17日電
台股示意圖。（聯合報系資料照片）
台股示意圖。（聯合報系資料照片）

近期國內爆發ETF熱潮，許多投資人瘋狂搶進，政大財管系特聘教授周冠男指出，「月月配」、「高股息」是吸引投資者的關鍵字，但這對年輕人而言，並非好的投資策略，月月配反而容易快速花掉，不利於累積資本。

3月以來，國內多檔ETF接力募集，檔檔規模創新高，其中最受矚目的就是元大台灣價值高息（00940），3月11日至3月15日開放募集，引發投資人申購熱潮，最終公布募集資金新台幣1752億元，創下國內ETF成立金額歷史紀錄。

ETF成為投資圈的熱門話題，北威今天舉行「ETF熱潮的影響」論壇，邀請專家分析這波ETF熱潮的趨勢與省思。

周冠男指出，最近業者推出多檔ETF，主打「月月配」、「高股息」，新推出產品幾乎都有這2個關鍵字，但這類商品對個別投資人、特別是年輕人，不見得是好事。中信金控首席經濟學家林建甫則提醒，須留意ETF有助漲助跌的特性。

周冠男表示，ETF的本質是分散風險與長期投資，高股息對個人而言，不是好的投資策略，因為台灣證券交易所得免稅，較好的策略是不要領息，需要用錢的時候再自己處分資產。

至於月月配是否真的較好，周冠男指出，配息是將錢從左手轉右手，只是滿足一般投資人認為穩定每月拿到現金配息，才是有「賺到」感覺的心理帳戶偏誤。

周冠男也提醒，每月配息容易任意花掉，而且沒有現金需求時，還要繳交稅金、健保補充費後，再花費手續費投入市場，並不划算。

「時間是投資最好的朋友」，周冠男認為，年輕人不需要追逐月月配、高股息這類商品，畢竟有幾十年的時間可以等，不用急著把錢拿出來；而且從數據來看，高股息商品短期可能表現很好，但長期表現不如市值型。

萬寶投顧董事長朱成志則表示，近期出現許多網紅大談投資心法，但是多用「計算機分析法」，目前一年賺多少錢，因此接下來可以賺到多少，這種分析法存在風險，「你必須相信歷史會持續」。

朱成志表示，網紅粉絲數量非常龐大，卻處在灰色地帶，有許多似是而非的說法，以訛傳訛之下相當可怕。

林建甫則說，可以理解投資人想要購買ETF分散風險，但對國家而言，ETF助漲助跌的特性，以及系統性風險必須留意。

ETF 高股息

延伸閱讀

過多的洗衣精會有殘留物！專家提出洗衣物常見「五大錯誤」：恐越來越髒

高股息沒錯、但市值型ETF報酬更優！他揭差異：006208是簡單粗暴的首選

00878為何選其為核心持股…即便高股息ETF這麼多！ 專家：這方面它是佼佼者

4至5月布局高息 ETF 報酬率佳

相關新聞

ETF熱門關鍵字藏玄機 專家：對年輕人並非好投資策略

近期國內爆發ETF熱潮，許多投資人瘋狂搶進，政大財管系特聘教授周冠男指出，「月月配」、「高股息」是吸引投資者的關鍵字，但...

《北威論壇2-2》ETF助跌風險猶存 學者提主動型ETF

ETF公開透明、持有的股份又太過相似，外界有「買低賣高」的套利空間，導致ETF投資者常被吃豆腐！

《北威論壇2-1》ETF月配成噱頭 買不配息才是投資

「高股息」、「月配」等用語，吸引大量投資者投入ETF熱潮，但政大商學院副院長周冠男17日於北威論壇強調，「時間是投資最好的朋友，」多數民眾拿到ETF的月配息就會花掉，並不利長期投資。中信金控首席經濟學家林建甫也建議年輕人應購買不配息的ETF，讓投資持續滾動。

00944一年調兩次成分股現在未來股利都要！ 專家：有錢人更重視時間價值創造被動收入

有別於第一代用預測方式，00944採用「50%股利指標」跟「50%動能指標」計算綜合分數，除了確保選出有配息且未來股價還有機會持續上漲的公司，有機會幫投資朋友獲取較佳的股息及資本利得。

00944股利「現在與未來」都要！ 孫太：過往數據有動能還低波動特性

講求動能一定波動大？00944強勢高息股希望創造高成長+低波動的效果

高股息沒錯、但市值型ETF報酬更優！他揭差異：006208是簡單粗暴的首選

近年不少人喜灣投資高股息ETF，不只不用花費心力看盤，還可以定期領取股利，賺零用錢，但也引發部分投資人質疑高股息ETF是左手換右手的疑慮。有網友認為，除非是退休族再考慮高股息ETF，否則市值型ETF報酬更優，是簡單粗暴的首選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。