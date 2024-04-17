ETF熱門關鍵字藏玄機 專家：對年輕人並非好投資策略

近期國內爆發ETF熱潮，許多投資人瘋狂搶進，政大財管系特聘教授周冠男指出，「月月配」、「高股息」是吸引投資者的關鍵字，但這對年輕人而言，並非好的投資策略，月月配反而容易快速花掉，不利於累積資本。

3月以來，國內多檔ETF接力募集，檔檔規模創新高，其中最受矚目的就是元大台灣價值高息（00940），3月11日至3月15日開放募集，引發投資人申購熱潮，最終公布募集資金新台幣1752億元，創下國內ETF成立金額歷史紀錄。

ETF成為投資圈的熱門話題，北威今天舉行「ETF熱潮的影響」論壇，邀請專家分析這波ETF熱潮的趨勢與省思。

周冠男指出，最近業者推出多檔ETF，主打「月月配」、「高股息」，新推出產品幾乎都有這2個關鍵字，但這類商品對個別投資人、特別是年輕人，不見得是好事。中信金控首席經濟學家林建甫則提醒，須留意ETF有助漲助跌的特性。

周冠男表示，ETF的本質是分散風險與長期投資，高股息對個人而言，不是好的投資策略，因為台灣證券交易所得免稅，較好的策略是不要領息，需要用錢的時候再自己處分資產。

至於月月配是否真的較好，周冠男指出，配息是將錢從左手轉右手，只是滿足一般投資人認為穩定每月拿到現金配息，才是有「賺到」感覺的心理帳戶偏誤。

周冠男也提醒，每月配息容易任意花掉，而且沒有現金需求時，還要繳交稅金、健保補充費後，再花費手續費投入市場，並不划算。

「時間是投資最好的朋友」，周冠男認為，年輕人不需要追逐月月配、高股息這類商品，畢竟有幾十年的時間可以等，不用急著把錢拿出來；而且從數據來看，高股息商品短期可能表現很好，但長期表現不如市值型。

萬寶投顧董事長朱成志則表示，近期出現許多網紅大談投資心法，但是多用「計算機分析法」，目前一年賺多少錢，因此接下來可以賺到多少，這種分析法存在風險，「你必須相信歷史會持續」。

朱成志表示，網紅粉絲數量非常龐大，卻處在灰色地帶，有許多似是而非的說法，以訛傳訛之下相當可怕。

林建甫則說，可以理解投資人想要購買ETF分散風險，但對國家而言，ETF助漲助跌的特性，以及系統性風險必須留意。