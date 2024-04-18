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00919、00946「姊妹一起買」月月領配息？網友不玩了：錢還套著

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00946。圖／本報系資料照片 莊淳詠
網友討論00946。圖／本報系資料照片 莊淳詠

台股ETF吹起兄弟姊妹風，4月將募集的3檔台股高息產品都是系出同門的弟妹ETF基金，包括@@@00946群益科技高息成長@@@ETF、復華台灣科技高股息基金、00943兆豐台灣電子成長高息等權重ETF等，哥哥姊姊也都是台股高息ETF，分別是00919群益台灣精選高息、00929復華台灣科技優息、00932兆豐永續高息等權。PTT網友笑稱，姊妹一起買，每月領配息。

觀察哥哥姐姐們今年來的配息與含息報酬率表現，以00919群益台灣精選高息ETF配息金額0.66元最高、今年來含息報酬率13.14%最佳；據了解，00946群益科技高息成長ETF是新一代進化版的科技高息ETF，也可說是科技版的00919。

一名網友在PTT發文表示，00946為科技股，又是高股息ETF，甚至還有「姊姊00919來幫的妹妹」，他直呼，「不買嗎？還可以姊妹一起買，沒有妹妹的買個妹妹，每個月配錢給你哦」。

其他人則留言「經過3940之亂傻了才參加募集」、「大媽錢都在940」、「賣的很差啊，一直買新聞」、「940：919你沒有妹妹」、「是不是該要設計一些二次元代言人來站台了？」、「碰過940妹妹後大家知道這群姓9的不能碰了，都是極品」、「大媽不愛妹妹」、「感覺都差不多為什麼要一直增加etf」、「最近這幾檔看下來，944比較有興趣，其他都大同小異」。

不少人哀嚎「我的919、940還套著，救命」、「940套成這樣誰還要參加你妹的」、「莫忘940還在套」、「錢都套在940了還跟你買親妹」、「還有人被騙去買？要買也不用申購了吧，反正都會破發」。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00946群益科技高息成長 ETF PTT 報酬率 群益

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00919、00946「姊妹一起買」月月領配息？網友不玩了：錢還套著

台股ETF吹起兄弟姊妹風，4月將募集的3檔台股高息產品都是系出同門的弟妹ETF基金，包括00946群益科技高息成長ETF、復華台灣科技高股息基金、00943兆豐台灣電子成長高息等權重ETF等，哥哥姊姊也都是台股高息ETF，分別是00919群益台灣精選高息、00929復華台灣科技優息、00932兆豐永續高息等權。PTT網友笑稱，姊妹一起買，每月領配息。

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市值型ETF股價較容易隨著大盤波動，不過長期投資勝率仍高，甚至被認為是年輕人投資首選。有投資新手打算買進006208，其他人指出，006208隨時都能買進，不過建議他多等幾天，因為剛好近幾日股市正在修正，價格有機會下跌。

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