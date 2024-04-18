台股站穩兩萬⋯現在能買006208？網籲「多等幾天」原因曝

市值型ETF股價較容易隨著大盤波動，不過長期投資勝率仍高，甚至被認為是年輕人投資首選。有投資新手打算買進006208，其他人指出，006208隨時都能買進，不過建議他多等幾天，因為剛好近幾日股市正在修正，價格有機會下跌。

台股站穩萬二，大盤股價一路飆漲，連帶影響ETF股價上漲，一名網友在論壇Dcard發文詢問，現在買006208可以嗎？

其他人則留言「問自己一個問題就好，你現在買91塊，跌到80或更低時你不會亂砍，那你就買，不過一般會發文問大機率抱不住」、「還有好幾天要跌也不急著買」、「可以定期定額，比較不會那麼有壓力」、「定期定額006208，持續買進」、「這個就是無腦買即可」。

還有人留言「6208不用問吧，跌了就加碼阿很簡單」、「可以買，006208隨時能購買，但建議過兩天，這幾天剛好股市在修正，會掉。買了也沒差，投資這支基本不太需要看價格」、「可以分批撿」。

有網友狠酸「妳會問這個問題就代表還不適合買股票」、「我猜你到100塊的時候還會上來發文-現在能不能買？」、「今天看昨天的問題？你覺得還可以買嗎？」、「看你這麼問，很危險，買便當就好了」。