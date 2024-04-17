00944一年調兩次成分股現在未來股利都要！ 專家：有錢人更重視時間價值創造被動收入

有錢人的書櫃裡總有一本心理學書

今天與股巿來點距離美，帶本好書，配上慵懶的天氣，在咖啡廳裡悠閒品讀。

這本書有幾個一定要知道的重點，雪倫知道這年頭大家都忙於工作，下班也想發懶，所以直接幫雪友整理重點：

尊重錢，有效的用錢。 機會成本 時間就是金錢。

做一些無謂的事情，不僅會消耗外顯成本，還會損失原本應該在那個時間賺取的隱藏成本。

雪倫白話翻譯：以投資來說，如果做一些瞎忙投資，不僅浪費時間，可能還會造成損失。多數人套牢時會選擇繼續持有也不會想汰弱留強，如此可能損失賺取更高報酬的隱藏成本。

窮人為什麼浪費那麼多時間？

窮人把時間當作消費的對象。大量時間花在使用商人製作的產品，如打手遊、追劇，看短影音等被動消費行為。

對有錢人來說，時間是用來投資。透過自己製作某個東西或主動創造價值，減少浪費掉的機會成本。

如果我們無法像有錢人那樣製作商品創造價值，那麼我們可以用投資來創造。對於不想花時間、不想做功課的雪友，投資ETF是相對簡單的方式。

選擇巿值ETF：0050、006204、006208、00922、00923等； 或是高股息ETF：0056、00878、00919、00929、00939、00940、00944等。

趕交通號誌做了很多拚命省下五分鐘的行為，卻輕易花掉省下的時間滑手機，聊天。我們都擁有同樣的24小時，但有錢人比我們更重視時間價值...

雪倫自首，我常這樣耶想法子省5分鐘，卻花更多時間在看劇。你也會嗎？

改變中最難的部分不是想出新的東西，而是擺脫以前的框架。

你有看過跟著別人做投資賺錢的人嗎？為什麼人們愛跟風投資？因為可以減輕恐懼感。有錢人之所以有錢是他們像孤獨的獅子，窮人之所以没錢是他們像成群結隊的旅鼠。

第一代高股息ETF選股方式，是用預測未來一年現金股利殖利率最高的方式選股。

新一代的創新型高股息ETF00944選股策略是從上巿、櫃 (排除屬創新版&營建業) 前300大公司，選出成交金額前20%或自由流通週轉率達3%、近3年配發現金股利要大於0且編制年度永續報告書的50檔成分股。 有別於第一代用預測方式，00944採用「50%股利指標」跟「50%動能指標」計算綜合分數，除了確保選出有配息且未來股價還有機會持續上漲的公司，有機會幫投資朋友獲取較佳的股息及資本利得。

00944一年調整二次成分股，第一次是5月，第二次是11月，會選這二個時間是因為大多數公司在5月時都已經公告配息金額，而11月已近年底，多數公司的年度財報數字也差不多知道，這樣就可以更精準預測成分股的股利及獲利狀況。

有錢人會建構一套自動賺錢的系統，不花自己的時間，創造被動收入。

學習過程一定會有變得焦慮的時刻，尤其聽到身邊的人獲利，若自己没有任何收益，就會產生相對剝奪感和焦慮感，然後急於開始實際投資，這時候要特別小心，如果不能調整好自己心態，就算有經驗和知識，也可能因為瞬間心理變化而跟風交易，很可能導致虧損。

人生很短暫，所以人們喜歡參加魷魚遊戲或進行短期投資，然而不管什麼情況下，都應該持有長期投資的一支股票、ETF，雖然需要花好幾年，但還没有確實獲利或確定投資錯誤前，不要隨意賣掉或採取行動。

對於我們一般散戶來說，投資ETF是最簡單的方式之一。只要選對標的；定期定額；逢低加碼，長期下來就能有不錯的獲利。

雪倫提醒投資還是要做好功課，不要跟風投資哦！

預測是神的領域，應對是人的領域。

有錢人透過長期投資提高報酬率，擁有能夠戰勝時間的金錢，對於有閒的有錢人來說，股價下跌並不是大問題。而窮人借錢投資，必須盡快獲得報酬，儘管認同長期投資提高報酬率的觀念，但等待的過程讓他們萬分痛苦。

控制錯覺讓大部分的散戶相信股價是可以預測的。怎麼擺脫呢？我們要意識到自己無法控制一切。投資和外部經營環境複雜且充滿不確定性，因此運氣、偶然事件對結果會產生重要影響。

我們常誤以為我們可以預測股價，因此過度投資、自以是的投資，以致造成虧損，又不忍認賠出場，這樣的情況最常發生在個股投資上。

解決方式很簡單，投資ETF可以減少控制錯覺選好ETF後，定額定額，搭配逢低加碼，就可以囉！

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