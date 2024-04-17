00944股利「現在與未來」都要！ 孫太：過往數據有動能還低波動特性

講求動能一定波動大？00944強勢高息股希望創造高成長+低波動的效果

最近因台股現在在相對高位階，加上00939及940上市後表現震盪，讓投資人心理壓力更大，波動會不會變大和追高？以野村趨勢動能高息ETF（00944）為例子。

股市中往往強者恆強、弱者恆弱，00944指數的「動能指標」找的是過去1年股價維持強勢的股票，這種股票未來6個月續強的機率較高。以大家熟悉的台積電為例，2022年11月營收創當年新高，而股價早在11個月前（2022年1月）提前反應創波段新高，趨勢動能較佳的「強勢股」，可望漲時超漲、跌時抗跌。

那麼會追高嗎？

依據00944指數的動能指標找出的強勢高息股：例如芯象和晶華，在納入成分股後6個月，芯象上漲了50%，大盤上漲19.95%；納入晶華上漲：14.83%，大盤下跌：-21.49%。當市場上覺得股價已經漲到頂點的時候，強勢高息股會展現出強者恆強的向上動能，突破對高點的想像。

相對抗跌嗎？

高息股可作為強勢股的保護傘，兩個混搭創造出提高報酬，降低波動的效果，舉例: 2018年美中貿易戰，大盤下跌4.83%，趨勢動能高息指數逆勢上漲0.84%；2022年聯準會暴力升息，大盤下跌18.68%，趨勢動能高息指數僅下跌4.25%。

目前高股息ETF夯夯夯，新發行的ETF通常會改良前者的選股邏輯！從第一代的「純高息」進化到第二代的「ESG/永續/龍頭企業」高息，再到第三代「成長+高息」！如今00944算是第四代，除了高息之外還訴求「趨勢動能」。

孫太跟大家一樣，對於「趨勢動能」指標感到很新奇，因為這是高股息ETF較少加入的一項選股邏輯策略，追求成長的同時也會擔心是否造成淨值波動度加大？

引用野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治的一段話：『在高息股方面，若進一步分析，臺灣趨勢動能高股息指數不只看當前「確定股利率」，也會透過預估每股盈餘（FactSet預估未來該公司EPS）乘上近三年平均股利發放率，以預估接下來的預估股利水準。』

也就是說，5月成分股定審時本ETF找尋股東會已公布確定股息的「股利資優生」（現在），而在11月成分股定審時則提前發掘未來具潛力的「股利潛力股」（未來），且與市面上熱門高息股ETF持股重覆度低。

從00944追蹤的「臺灣趨勢動能高股息指數」回頭檢視（依據2015年11月17日至2024年2月29日）實際回測數值，會發現944指數的年化波動度僅有13.7%，低於臺灣加權指數的15.33%與臺灣高股息指數的14.42%，證明944具備高息股抗震的雙重優勢。

結語

過往數值僅供參考，一切觀察還是要以正式掛牌上市後才準確，但至少目前有的參考值和回測數值反推，00944在納入趨勢動能的狀態下，還是能保有低波動的特性，以上整理資訊提供給粉絲們參考！

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