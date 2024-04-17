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0056配息金額上調0.79元…肯定是塞平準金來高拉的？ 柴鼠：別成為知識落後的那一群

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

依照下午最新的期後公告，0056配息金額從原本0.73上調為0.79元，因為今（16日）天台股大跌，以0056今天收盤價38.49來計算，單季殖利率就高達2.05%

本次二代健保免繳張數：19999元/（0.79元x24.94%）=101,504股（101張）

這時候應該又有人要說：「一定是塞平準金來拉高配息」，結果0056這次的配息組成揭露出來，如同我們在影片中預估，平準金只佔5.95％，再次證明了ETF並不是安裝了平準金，配息當中就必然會大量出現，實際還是要依該檔ETF單位數成長幅度來提列，並不是投信要塞多少就多少。

知識和觀念的普及需要時間，都2024了，希望大家都不要是落後的那一群。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 ETF 季配息 收益平準金

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