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0056配息加碼至0.79元！ 存股哥：害怕股災而不參與市場者多頭時也會是一場災難

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。（本報系資料照）
台股示意圖。（本報系資料照）

各位，以後高股息ETF第一次公告配息就先靜觀其變，因為很有可能是繼續加碼。0056公告配息加碼，由0.73加碼到0.79，以今（16日）天收盤價38.49計，年化殖利率估8.4%。

槓桿哥目前持有0056共26.48張，下個月領股息$20919（這個尾數真是漂亮），如果加上25張00929，那我下個月股息共領$25919。

這兩個月整理資產出清台中銀、興富發，以及用股票質押持續增貸後全部加碼高股息，也讓我的股息現金流直接往上暴增，目前自己相當滿意這樣的配置。

第二季目前已確定領息，四月3.8萬、五月2.5萬共約6.3萬，剩下的六月靠100張878跟25張929領個3.7萬綽綽有餘，也就是說我的股息單季即將突破10萬元。

接下來的除權息旺季第三季有機會挑戰單季20萬，因為手上還有65張第一金，今年還原權息初抓10萬應該沒什麼問題，只要高股息給點力，就有可能單季突破20萬。

股息領得越多，我可以購入的資產也就越多，股票、黃金都是我現在想要持續買進的優質資產，在這個時代不參與市場，光持有現金其實就是一種變向的資產縮水，因為持有優質資產的人在前進，對比之下持有現金的人卻在原地踏步。

最後用大俠的一句名言作為結論跟大家分享，期許在長期投資這條路上都能持續買進，「因為擔心股災，所以不敢參與完整市場的人，永遠也想不到，多頭對他們來說也是一場股災」。

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0056元大高股息 ETF 季配息 股災

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