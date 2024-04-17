0056配息增加0.06改發0.79元！ 專家：下個月領15多萬元
0056改發0.79元（+0.06）下個月領157,159元。
0056在官網公告正式配息金額是0.79元囉！以下為各收益分配占比：
股利所得占比24.94%
利息所得占比0.00%
收益平準金占比5.95%
已實現資本利得占比69.11%
其他所得占比0.00%
依據公告的占比回推，當持股為101,510股時，54C的比重會超過20,000元，因此會扣到二代健保補充保費。(101510 x 0.79 x 0.2494 =20,000)
而孫太這次預估會領到158,000扣除二代健保831元及匯費10元，應該在0056實領157,159元！
加計債券債息約可領16,896元，合計下個月應該會領取174,055元的現金流，雖然今（16號）天是很多投資人的震撼日，但又即將除息，還是很開心！
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