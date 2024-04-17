0056配息增加0.06改發0.79元！ 專家：下個月領15多萬元

0056改發0.79元（+0.06）下個月領157,159元。

0056在官網公告正式配息金額是0.79元囉！以下為各收益分配占比：

股利所得占比24.94% 利息所得占比0.00% 收益平準金占比5.95% 已實現資本利得占比69.11% 其他所得占比0.00%

依據公告的占比回推，當持股為101,510股時，54C的比重會超過20,000元，因此會扣到二代健保補充保費。(101510 x 0.79 x 0.2494 =20,000)

而孫太這次預估會領到158,000扣除二代健保831元及匯費10元，應該在0056實領157,159元！

加計債券債息約可領16,896元，合計下個月應該會領取174,055元的現金流，雖然今（16號）天是很多投資人的震撼日，但又即將除息，還是很開心！

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。