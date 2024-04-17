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他想賣00878換00919或00929！網曝：選這檔更抗跌

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想賣出00878。圖／本報系資料照片 莊淳詠
網友想賣出00878。圖／本報系資料照片 莊淳詠

國泰永續高股息（00878）3月定期定額交易戶數達25.6萬戶，超越首檔高股息ETF元大高股息25.4萬戶，成為最新一任定期定額王，也是首次躍居第一大。不過卻有投資人想跟00878「告別」，他想改買00919或00929，主因是股價爆發力更好。其他人則建議，00878較為穩定，可以轉換部分資金就好，也有人說，「00919更抗跌」。

根據證交所公告3月券商承作定期定額業務交易戶數統計表現，累計ETF熱門前20名定期定額交易總戶數來到130.2萬戶、個股前20大是30.6萬戶。國泰永續高股息3月定期定額交易戶數增加2.7萬至25.6萬戶，首次榮登定期定額交易戶王。

一名網友PTT發文表示，他已經投資00878約兩年，近期想賣出持股，雖然去年受惠於AI，00878漲幅明顯，但近期表現平淡，配息穩定，沒有太大驚喜。

該網友考慮賣出00878改買00919或00929，00919過去配息約10%，他試算，還可以維持配息0.66元，今年股價表現也不錯，比00878更有望上漲；00929則是過去配息約7%、8%，近期配息提高到11%，令人驚豔，足見其潛力。

其他人則留言「高股息不是好的投資策略」、「買高股息是為了再投入跟退稅」、「賣出就別再換了，換現金就好」、「低成本的878他不香嗎？」、「成本夠低續抱」、「00878很穩定，部分資金轉換就好」。

不過也有人支持他留言「: 878的成份股配的很一般，不會漲就算了也不抗跌，配息也配得不多」、「878要抗跌也沒比713抗跌，要股利也沒比919其他高股息多，年輕人買878就是錯誤的決定」。

有網友建議「可以919+929，看你資金怎分配」、「878換919+1，919見綠就買吧，配息不會失望的，也很會漲」、「我比較喜歡919，他可分配收益比較多，應該比較能維持高配息」、「這次929真的配得不錯，919則是祖產很多，我自己是919」、「919、929都不錯，但感覺919更抗跌」、「878看過去然後挑高股息，919看當季跟未來挑高股息，以高股息的選股邏輯919比878好太多了，你說要分散，不如878換成713才是更好的選擇」。

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