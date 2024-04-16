繳稅小確幸來了 國泰ETF 00725B、00933B已公告配息

5月即將迎來報稅季，投資人密切關注多家投信的ETF配息公告，國泰投信官網公告旗下多檔即將於5月除息的ETF實際配息金額，包括國泰投資級公司債ETF（00725B）、國泰10Y+金融債ETF（00933B）及國泰數位支付服務（00909），即將於4月18日除息，投資人只要於4月17日前買進，5月15日就可領到配息金額，對繳稅不無小補，公告內容可參考國泰投信官網 (https://www.cathaysite.com.tw/announcement )。

受到美國經濟強勁影響，針對市場原預測最快6月會迎來降息，美國總統拜登亦表示，今年還是會降息，只是可能會延後一個月，引發股債市震盪，國泰投信ETF研究團隊表示，其實聯準會降不降息，投資人都不用對景氣或股債市表現太過於擔心，台股第1季以來，在資金豐沛、外資及投信助攻下，已提前站穩2萬點，目前的高點位更考驗投資人篩選個股的能力，透過一籃子股或債的ETF定期定額投資多頭市場，是免盯盤又可跟上大盤漲幅的懶人最佳投資法。

觀察國泰投信4月除息的ETF中，兩檔債券ETF都是近期人氣標的，包括國泰投資級公司債ETF，其規模已超過新台幣968億元，可望很快入列千億級債券俱樂部，指數持債平均有效存續期間為11.77年，標的指數4月11日殖利率6.11%，因為殖利率和價格呈反比關係，未來降息後，若殖利率下降1%，債券價格有機會上漲近12%，若下降2%，就可能有近24%的資本利得，近期殖利率創高，甜甜價讓買氣升溫。

另一檔國泰10Y+金融債ETF，主打大到不能倒的全球系統性銀行，歷史上從無違約紀錄，吸引大戶及法人資金停泊，00933B每張價格不到1萬7，有月月配息及收益平準金，且因債息屬於海外所得，免徵二代健保補充費，在綜合所得稅方面，海外所得100萬元以內免申報，適合精打細算族。

除了債券ETF被納入口袋清單，2024年初以來價格飆升的比特幣，也帶給投資人不少驚喜，國泰投信ETF研究團隊亦建議，各種幣種的交易相當複雜，其實台灣就有跟數位資產相關的ETF可投資，國泰數位支付服務ETF指數持股包括Microstrategy微策略 (12.44%) 是全球持有最多加密資產的上市公司之一、Coinbase (7.84%)為美國最大加密貨幣交易所、礦機晶片最大供應商輝達（NVIDIA）(6.45%)、超微（AMD）(4.25%)等，未來還有波段操作的空間，也是本月除息的ETF大黑馬。