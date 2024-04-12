00929、0056、00936、00927…4月6檔ETF除息！ 專家：這檔年配率衝破11%

4月除息！年配率衝破11%

配息真香，又要領息囉！投資人們對於這波即將到來的配息潮表現出了濃厚的興趣。

高股息ETF的穩定收益特性，吸引了眾多投資者的目光，而即將到來的除息更是讓人期待不已，希望藉此獲得穩健的投資回報。

老牛整理好6檔，在4月即將除息的高股息ETF清單，這檔年化配息率衝破11%，你有抱緊嗎？

元大高股息（0056）

本次配息0.73元，對應目前股價39.77元，年化配息率為7.3%

永豐台灣ESG（00888）

本次配息0.188元，對應目前股價15.54元，年化配息率為4.8%

永豐優息存股（00907）

本次配息0.141元，對應目前股價14.9元，年化配息率為5.7%

群益半導體收益（00927）

本次配息0.4元，對應目前股價19.54元，年化配息率為8.2%

復華台灣科技優息（00929）

本次配息0.2元，對應目前股價21.03元，年化配息率為11.4%

台新永續高息中小（00936）

本次配息0.11元，對應目前股價18.04元，年化配息率為7.3%

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