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00878真高股息ETF大哥！受益人數及定期定額皆冠軍…過去一直為0056蟬聯

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

00878新定期定額冠軍王

如果雪倫沒有記錯的話，過去一直由0056蟬聯定期定額交易戶數冠軍，這次由00878首次奪冠（如果有記錯，歡迎指教，我很樂於更正，畢竟是用人腦記憶）。

00878真的很強大，是總受益人數和定期定額的雙料冠軍！

這次排行榜個股名次一樣沒有變動，ETF有二個變化，一個是冠軍由00878獲得。

另一個是00919跟00713名次對調，00919上升一名，排名第五名。

這份個股、ETF排行榜裡，雪倫有七檔，你有幾檔呢？

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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