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00878真高股息ETF大哥！受益人數及定期定額皆冠軍…過去一直為0056蟬聯
00878新定期定額冠軍王
如果雪倫沒有記錯的話，過去一直由0056蟬聯定期定額交易戶數冠軍，這次由00878首次奪冠（如果有記錯，歡迎指教，我很樂於更正，畢竟是用人腦記憶）。
00878真的很強大，是總受益人數和定期定額的雙料冠軍！
這次排行榜個股名次一樣沒有變動，ETF有二個變化，一個是冠軍由00878獲得。
另一個是00919跟00713名次對調，00919上升一名，排名第五名。
這份個股、ETF排行榜裡，雪倫有七檔，你有幾檔呢？
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