18檔台股ETF 創新高價

台股創高後，昨（10）日雖拉回，不過盤面上，仍有包括群益台ESG低碳50（00923）、野村臺灣新科技50、國泰台灣領袖50等18檔ETF收盤價創下新高，也讓2,848,087位受益人投資都賺錢。

根據統計，50億元以上規模的ETF，今年來含息報酬率，以群益台灣ESG低碳50ETF漲幅18.5%表現最佳，野村臺灣新科技50績效以18.2%居次、國泰台灣領袖50以17.5%位居第三，其他四至八名依序為：群益半導體收益16.9%、富邦臺灣中小14.6%、元大台灣高息低波11.5%、元大高股息9.6%、國泰永續高股息6.4%。

逾50億元收盤創新高的台股ETF

群益投信表示，台灣減碳政策越發明確，低碳投資持續受市場關注，並躍居投資主流，在全球減碳共識之下，也更有機會享有成長潛力。

而在投資方面，具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點，是資金配置時的首選，中長期表現可期。建議可布局於台灣科技股，符合ESG永續與科技的發展趨勢，以及跟上台股整體AI大趨勢及受惠於全球減碳、綠色供應鏈趨勢，又擁外資偏好特性的ESG低碳的台股ETF，來為未來可期的上漲行情超前佈署。

群益台灣ESG低碳50ETF經理人邱郁茹表示，由於台灣絕大多數龍頭企業都依賴出口，跨國碳費對企業獲利的影響也會越來越大，而股價反應的正是投資人對這家企業未來獲利的預估或期待。

未來，企業有沒有落實低碳，對於股價表現的落差會讓投資人越來越有感，因此把「低碳龍頭股」納入台股核心配置，將是不可逆的投資「碳金」大趨勢。

展望台股後市，隨國內外科技龍頭廠商法說會召開及財報陸續公布，股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補、以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。

野村臺灣創新科技50ETF經理人林怡君表示，從這波行情來看，AI更成為此波美中角力在科技領域較勁的新戰場，其中台灣科技軟硬實力占全球供應鏈的關鍵一席之地，美、日、台科技聯盟成形，料將進一步發揮綜效，更有助以電子股為大宗的台股持續向上。

其中，占權值大宗的電子類股、尤其是具未來性的創新科技領域，更是投資組合中不可或缺的重要布局。