00946「兩大特色」他看漲！網哀怨：9字頭ETF被00940黑爛

群益科技高息成長（00946）將於22日開募，台股高股息科技ETF將再添一檔，不過因為先前00939、00940雙雙破發，導致部分網友對高股息ETF有些恐懼。PTT網友認為，00946承襲00919的兩段式高股息選股策略，加上00946成分股以科技股為主，因此00946表現「不會差」。

群益投信公布00946追蹤指數的前十大成分股，依次為聯發科10%、瑞昱10%、聯詠9.95%、日月光投控9.11%、聯電8.14%、鴻海7.71%、世界3.24%、力成3.18%、漢唐2.7%、瑞儀2.67%；ETF的產業配置則以半導體股占66%最多，其他電子占13.5%次之。

一名網友在PTT發文表示，受到00939、00940破發的影響，不少人已對高股息ETF敬而遠之，不過他直言「高股息ETF根本是被台灣價值00940搞壞了」，他舉例，熱門標的00878發展的就相當不錯，「9字頭系列ETF根本就是因為940的關係，莫名被黑爛」。

該網友表示，00946承襲00919的兩段式高股息選股策略，且鎖定上市櫃市值前250大電子股做為選股池，「科技股不會輸」，他直言「我是覺得946表現不會差，前面有一個大姊919表現給大家看過，919的過去一年成長的很好，前陣子還噴到27讓不少人賺了一波」。

其他人則留言「同意，940把ETF搞臭了，吸引到一堆想靠ETF做短線的人，ETF本來是拿來給你放長線賺股息的，946放長線，我自己放長線穩定領股息是會賺」、「946是AI類股，成長力會不錯，看回測近五年平均指數，股利率還有9.9%」、「都知道ETF要放長期，結果一講到940又變成不看長期了，雙標太嚴重了吧」。

不過也有人留言「940弄成這樣，後面募集資金不知道能有多少」、「高股息ETF就是台股毒瘤，金管會趕快修法禁賣」、「沒人買了啦，能徵到200億都難」、「919、940、946都是高股息，結果919、946好，940爛？這啥邏輯？」