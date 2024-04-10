00944搭00939可組「動能雙周配」！ 達人製作一圖超詳細比較

有投資朋友詢問00944跟00939都是強調動能投資，這二檔有什麼不同呢？

雪倫自製一張表格並儘可能用白話文，讓雪友更清楚。

雪倫怕表格的字小，雪友不易讀，另外整理表格的文字如下：

00944 野村臺灣趨勢動能高股息ETF

追蹤指數：特選臺灣上市上櫃FactSet 臺灣趨勢動能高股息指數 發行價：15元 募集日期：2024/4/22~4/24 預計掛牌上巿日期：預定 2024/5/9 追蹤檔數：50檔 成分股篩選：上市+上櫃普通股 (排除屬創新版&營建業者)，近1年成交金額前20%或近1年中有8個月自由流通週轉率達3%者，剔除近1個月成交金額後20%，再依下列條件篩選： 1.市值前300大。 2.近3年皆有配發現金股利。 3.有編制年度永續報告書。 成分股調整月份：一年調整二次成分股。5、11月的第7個交易日為審核基準日。 投資策略：依動能及股利雙指標計算綜合分數， 建構高息+動能投資組合。 產業：全產業（排除屬創新版&營建業者） 經理費：0.40%/年 保管費：0.035%/年 預計第一次除息時間：預計7月首次除息、最快8月領息。 領息時間：月中 保管銀行：台北富邦商業銀行 平準金機制：有

00939 統一台灣高息動能ETF

追蹤指數：臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數 發行價：15元 上巿日期：2024/3/20 追蹤檔數：40檔 成分股篩選：上市櫃發行市值及自由流通市值前250大股票、經流動性篩選後，依財務基本面做基礎篩選，選取通過以下條件，股利率前40大之股票建構投資組合。 1.最近2季每股盈餘總和大於0 2.最近3年平均現金股利發放率介於0%與120%之間 3.排除最近一季營業利益率之數值及季增率同屬最低30%之股票 4.排除定期審核生效日前已除息之年配息股票或宣告不發放現金股利之股票。 成分股調整月份：每年一次，5月為成分股定審，1月、9月為權重定審。 投資策略：依夏普值調整權重，建構高息+高效投資組合。 產業：全產業 經理費：0.30%/年 保管費：0.035%/年 預計第一次除息時間：預計8月份第一次領息。 領息時間：月底 保管銀行： 華南銀行 平準金機制：有

雪倫白話文翻譯

這二檔都是創新型的高股息ETF，為確保選進來的成分股有基本的股息，都選近3年配發現金股利要大於0的公司，此外用動能選股進階找出有機會增加資本利得的成分股，儘可能幫投資朋友獲取股息及資本利得。

00944：依照「股利指標」及「動能指標」計算綜合分數，以確保選出有配息且未來股價還有持續上漲空間的公司。

00939：用夏普值調整成分股的權重。夏普值是指每承擔一分風險可獲得幾分報酬，白話說就是用愈少的波動獲取愈好的報酬，是衝量投資組合CP值的指標。

你可能會想動能 這二個字，應該會讓股價波動很大吧？怎麼可能會有同時兼顧股息跟資本利得的產品？

00944跟00939的選股條件之一：近3年都要配發現金股利。00944指數的特點是找出過去一年維持強勢的股票，在股市中強者恆強延續性的帶動下，就能持續強勢向上的動能，創造更多超額報酬的機會。

我們看前十大成分股，這二檔雖然有4檔重疊，但成分股的占比不同、動能調整策略不同，績效自然也會有差異。

現在流行雙周配，00944配息時間是月中，00939是月底，對於動能高股息ETF有興趣的雪友，剛好可以組成雙周配。

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