00944跟00939的「動能」差在哪裡？ 孫太：一個是用來選股另是調比重！

當初00939和00940在募集時，最被投資人討論的就是與前輩們00919和00929的成分股重疊度略高，很多投資人認為這樣會有拉抬其他ETF的效應！來談談講求「強勢股+高股息+低重疊+全天候」的00944野村趨勢動能高息ETF。

又或者說，若重複擁有這些ETF，其實成分股都很相似，以為買進不同ETF分散了風險，但細究成分股卻發現其實都一樣，只有比重差異！目前熱門高息ETF成分股高重疊，訴求成長也容易集中少數科技股，等於投資人滿手雷同股票沒新意，遇利空更可能齊跌多殺多。

00944看到了這點，講求「互補性」的當下，其成分股與市場主要熱銷高股息ETF所追蹤的指數持股做比較，可以發現重複率皆低於50%！獨特動能x股利雙指標篩選流程，成分股與熱門ETF追蹤指數低重疊，易擁獨門好股、也減少市場齊跌風險。

因此無論是從獨特性或是從分散風險的角度來看，00944很適合與其他高股息ETF做搭配！其獨創篩選方式，持股與市場熱賣之高股息ETF追蹤指數之持股重複度低，而且採取綜合分數加權，每檔持股的比重不會差異太大投資組合更為分散。

此外，最近許多粉絲詢問，00939跟00944都有強調「動能」選股，那2者有什麼差異呢？孫太稍微整理說明一下，00939屬於「淡旺季派」而00944屬於「綜合派」，野村的ETF都帶有主動的精神在其中，特別加入了動能指標，這和00939提到的夏普值動能不太相同。

雖然2檔ETF都以動能為主軸，但是00939本質跟00919及00934的「除權息旺季追股息+淡季追成長」的架構較類似，而用夏普值將40檔成分股中表現更強勢的個股，提高持股比重，因此動能對於00939來說是用來除權息淡季追成長的提升報酬工具。

孫太認為每檔ETF都有其優勢和劣勢，以目前規模較大的高股息ETF如0056、00878或00919為例，如果還想布局新的商品，選擇互補性高的ETF進行搭配，有分散持股過於集中的風險的功能，而00944除了不採取「旺季追股息+淡季追成長」的架構，而是全年都兼顧「股利+動能」的綜合表現，所以00944的動能是選股的DNA，其投資邏輯即是投資「股價動能強勢的高息股」有兼具互補性的高股息ETF。

最後用一句話做總結，那就是：00944是用「動能來選股」，00939是用「動能來調比重」，2者在本質上有不小的差異性！

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