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00929賣出結果井噴…轉買00940碰破發！ 韭菜命的兩個原因：沒有耐心

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

投資不用這麼忙

雪倫上週的影片為什麼99%散戶投資都賠錢...

有位雪友留言提到：

當初歐印00929 結果套在高點，賣掉所有00929 結果井噴。

後來全部歐印拿去買00940 結果大破發，真是韭菜命!

看完這位雪友嘔心吐血之文，雪倫覺得會有韭菜命大致有二個原因：

1.投資不做功課，不清楚為何而買？買了什麼？聽到數字就進場買。

2.沒有耐心，即使買到好的標的，對於持有沒有耐心，小賺、小賠就賣掉，這麼頻繁操作反而增加持有成本，降低獲利。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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