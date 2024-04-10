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00929賣出結果井噴…轉買00940碰破發！ 韭菜命的兩個原因：沒有耐心
投資不用這麼忙
雪倫上週的影片為什麼99%散戶投資都賠錢...
有位雪友留言提到：
當初歐印00929 結果套在高點，賣掉所有00929 結果井噴。
看完這位雪友嘔心吐血之文，雪倫覺得會有韭菜命大致有二個原因：
1.投資不做功課，不清楚為何而買？買了什麼？聽到數字就進場買。
2.沒有耐心，即使買到好的標的，對於持有沒有耐心，小賺、小賠就賣掉，這麼頻繁操作反而增加持有成本，降低獲利。
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