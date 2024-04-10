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00687B確定進入更長期的築底路徑！ 專家：一下三碼到可能不降甚至出現升息聲音

聯合新聞網／ 喬把拔的投資日記
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

喬木市場觀察：國泰20年美債（00687B），今年不降息

美國3月就業人數增幅達到近一年新高達30.3萬人，同時失業率降至3.8%，聯準會是不是在今年不會降息了？為什麼在高利率環境下就業依舊如此強勁，加上原油價格衝高，更讓投資人開始意識到，景氣似乎真的太好了，導致美債資產應聲下跌。

市場氛圍開始出現微妙的變化，從今年會降息3碼，討論到今年可能不降息，甚至出現升息的聲音，一旦升息美債就可能破底，我們從克里夫蘭聯儲CPI即時預測來看，確實通膨開始僵固，甚至3月會來到3.41%，開始增長。

在此前，鮑爾才在3月時出席聽證會，說明經濟發展大致符合預期，今年稍後降息可能合適。然而，此時經濟環境還能支撐的起這樣的論點嗎？

進一步觀察，從美國全職和兼職人數，似乎能看出一些端倪，今年3月隨著兼職工的快速增長，已經來到歷史新高點，相反今年的全職工已開始下滑，這說明企業主開始偏向採用臨時工，轉非全職者，經濟環境可能未必有想像中的好。從美國每小時薪資來看，也逐步在遞減，雖然仍有4.14%的年增率，但已經相較年初的4.35%下滑。

整體來看，美國經濟表現超乎預期，超越各大投行的預估，加上就業也相當理想，美國經濟要軟著陸的可能性正在下滑，但要說不降息或升息，目前仍看不出太多跡象，但可以確定的是，美債資產可能進入更長期的築底路徑，作為市場認為零風險最安全的資產，投資人獲得了更多的機會參予。

本文無關個股推薦，純粹產業觀察。

00687B國泰20年美債 升息 聯準會 降息

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