0056配息0.73元…股價創新高除息前賣掉轉便宜的高股息ETF？ 專家三點：舊的不一定較差

最近0056宣布配0.73元股息，網友詢問，有一派說法認為0056應該在除息前賣出，加上最近0056也創新高了，是否該搶在除息前獲利了結，轉進更便宜的高股息ETF？

坦白說，0056從2023年至今含息漲了70%，這個數字我相信再怎麼「佛系」的投資人都會動了還俗的念頭，萌生「獲利了結」的衝動，除非你是真的沒有在看盤，或是只買一兩張的奈米戶。

但是有沒有必要賣掉轉去新的更便宜的商品？

先說結論，舊的不一定比較差，原因如下：

1.雖然這2、3年台灣湧現十幾檔高股息ETF，但是很少有高股息ETF是以「預測未來一年殖利率」作為選股條件，這算是0056最重要的特色，也是股息殖利率長期高標的原因，我相信這種條件放在未來同樣也會使得0056落在股息殖利率第一梯隊。 2.另一點，如果仔細觀察，台灣高殖利率的股票買來買去就是那些，既然買的都是同一批股票，其實績效不會差太多。甚至有可能因為其它高股息ETF買進相關成分股，使得股價進一步推高。 3.我自己挑選ETF最重視的其實是「掛牌時間」，因為掛牌的時間夠長，才有足夠的數據掌握一檔ETF放在多頭和空頭時期的表現。0056放在這麼長的時間裡淨值都能維持正成長，說明選股邏輯是經得起考驗的。尤其這麼長時間也累積大量的可分配收益，哪怕接下來遇到空頭，配息也不會受影響。 總結以上，儘管0056目前價格逼近40元，不過我認為放在未來高股息題材持續受到重視的環境下，這檔ETF續創新高的機率非常大，不一定是新的比較好。

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