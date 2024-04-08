00940破發已經在車上怎麼辦？ 存股達人：維持紀律投資無需庸人自擾

00940元大台灣價值高息ETF，是繼00939募集後的接棒新兵，一張入手只有1萬元，精準打中小資族和退休族群市場，在股市破2萬點的時機，仍舊一堆人搶購，募集第二天就破700億，甚至還有卷商停止申購，到底這檔在紅什麼，但演變到現在，似乎被唱衰，已上車的人怎麼辦呢？

00940已經變成全民運動，成為史上第一檔掛牌規模就破千億的ETF，原本以為00939已經炒作一波，沒想到00940這一波更猛，募集金額第一天就直接超過00939的500億，第二天更是突破700億。

網路上還流傳一張和尚也來申購的照片，令人啼笑皆非。許多人紛紛拿著家產衝進銀行要匯款，各種新聞也來蹭這波狂潮。

00940已經募集完畢，在4/1愚人節掛牌上市，追蹤的是臺灣價值高息指數，發行價10元，風險等級是RR4，是檔月配型的ETF。若之後上市，應該會常常拿來跟同樣是月配的00939和00929一起比較。

00940選股池來自台灣上市櫃前300大企業，經過企業獲利能力、本益比、配息紀錄等過濾條件，篩選出最後的100檔，再從企業的股利率、自由現金流收益率與本益比等條件決定權重，篩選出最後的50檔作為成分股，個股權重上限為8%。

資料來源：元大投信公開資料

產業配置有76%集中在電子產業，24%在非電子產業，其中又以航運業佔比最高。前10大成分股目前以長榮占比最高，這也是目前最被人詬病的部分，但這是去年底的資料，之後成分股很快會面臨審核汰換，不見得會跟現在公布的一樣。

在報酬表現部分，根據歷史數據回測，臺灣價值高息指數總報酬率為732%，同期間台灣加權股價指數為321%，基本上波動度都差不多，但臺灣價值高息指數的年化報酬率相對較好。

資料來源：元大投信公開資料

00940是檔訴求高股息的ETF，當然殖利率就很重要，根據指數回測紀錄顯示，過去5年的平均殖利率為8.6%，高於台灣加權股價指數的4.3%，足足是大盤的2倍。還是得看未來上市後實際的股價與配息，才能得知真實的結果。

資料來源：元大投信公開資料

其實這個數據告訴我們，未來強調高息的ETF在行銷訴求上，傳統的5%已經不構成誘因

必須大於7%，才能滿足投資人的胃口。

元大投信對外祭出的訴求，是價值投資、高股息、10元低價和每月現金流，把巴菲特的價值投資擺在第一位。但我認為，

會造成瘋狂搶購的主要原因是10元發行價

資料來源：元大投信公開資料，棒棒的理財失控週記整理

現在高股息ETF提供高息及現金流已經是基本配備，普通老百姓在這什麼都漲、領著低薪的背景下，1張只要1萬元，就是小資族、菜籃族、退休族、存股族最想聽到的聲音。

而00940最被唱衰之處在於，預備進場的成分股都已被買高，掛牌後如果成分股被大賣，股價還是有修正的可能性，連帶ETF淨值也會下跌。

但ETF成分股拉高出貨並非00940獨有，所有上市的ETF都有一樣的問題，破不破發行價取決於台股整體趨勢，而非單一ETF。

簡單的來說，00940單純就是一檔台股ETF，漲跌跟大盤有關，大家怎麼買，都還是在台股市場中走動。無論結果如何，發行商永遠是最大贏家，目前所募集到的資金規模已經不會有下市的風險，上市後到底是賺錢還賠錢，發行商依舊是有持續性的管理費收入。

至於已經上車的人就維持紀律投資、分散資金，只要台股市場長期趨勢向上而不是向下崩壞，就無需庸人自擾。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。