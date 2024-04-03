00940破發「不如買00919」 他預測：股價會持續向上

00940上市首日破發，PTT網友討論，跟00940成分股重疊率高的00919剛好搭上這波熱潮，股價一路往上，他認為「會持續向上」，直呼「下次不用急著申購，持續買進919就可以」。但也有人吐槽「你怎麼能確定940日後如何？919當初也被嫌到爆」。

大台灣價值高息ETF（00940）1日掛牌，加計盤後合計爆出逾 134萬張成交量，收在9.76元，下跌0.16元，跌幅1.61%；2日是掛牌第二天，早盤以9.77元開高，一度拉升至9.83元，漲幅0.71%。

一名網友在PTT發文表示，他本來有打算申購00940，但礙於00940的成分股容易買在高點，可能面臨破發，最終作罷。上市首日雖然成交量很大，但依然逃不過破發的命運，第二天雖有上漲，但仍低於申購價。

該網友表示，他目前手上持有00919，從股價22元一路買到24元，近期價格「甜甜價」，雖然漲勢沒有前一陣子猛烈，但他認為，以長線來看「會持續向上」。

該網友說，「這樣看下來是不是手中持有低價的00919才是贏家？原本在考慮是不是可以買一些940，畢竟價格便宜真的到不行，1700億可以操到破發，認真覺得買00940的人有點被割韭菜，配息不知道，價差也沒有得賺，這提醒我們下次不用急著申購，持續買進919就可以了吧」。

其他人留言「919隨便不含息都+20%了，歐印940想啥」、「人生沒那麼多早知道，早知道我還在上一世的時候就先通靈叫我這一世爸媽買兩位數的GG了」、「5月換股後再看看兩個成分差多少，不過919穩穩的有得配息倒是真的」、「929現在配0.2 940，要配0.1才有得比」。

還有人留言「940會溢價吧，你還敢買喔」、「買正2，現在噴的是權值」、「你最愛的00919也有破發過啊，急什麼」、「溢價買還不是都一樣」、「我只能說買919舒舒服服，賺股利又有機會賺價差」、「919去年也不被看好」、「919隨便買都賺」。