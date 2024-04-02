00940破發接下來怎麼辦好？ 她：制定3至5年投入規畫每月定期定額買進！

00940第一天上市跌破10元的發行價，很多大大問說，接下來要怎麼辦才好？

稍微整理一下，發現提出問題的大多數人，都是第一次買ETF，可能是看到廣告或是聽長輩、朋友推薦才買進00940，以為ETF這項商品是只賺不賠，才會想解除定存、花大筆資金投入，不過既然已經買進，我想也不要太緊張，以下總結並分享我今天給詢問00940這些大大們的回覆：

要先花一點時間重新理解00940這檔ETF，畢竟未來可能要和它共處一段時間了，00940的本質是高股息ETF，先看一下它的選股邏輯：

以台股上市櫃市值前300大的公司作為選股池，再依據流動性、獲利能力、ROE、毛利率、益本比(不是本益比)負債比…等條件且會選擇近三年有配息，剔除KY股，其實綜合來看是很嚴謹的條件。（以上只是簡單整理，要安心持有還是得花時間自己去深入理解喔）

接著，要理解一下買高股息ETF，應該具備什麼樣的心態呢？

其實這類的商品，大多是給即將退休的人買進，或是退休族做資產配置，股息是主要的收入來源，把它作為被動收入的現金流，以供退休生活使用，當然並非只限定以上2個族群啦！

要從年輕就開始買也很好，提早買、提早累積、提早領息，但年輕人我會鼓勵多分配一些在市值型ETF上，更快加速累積資產的速度，這題外話這邊就不多贅述了，簡單來說，高股息ETF要長期買、長期持有，且股息收入是重點。

所以00940現在跌破發行價，短暫虧損沒關係，說服自己從現在開始學習怎麼買ETF就好，心態也調整成長期持有的心態來投資，但在那之前還是先區分一下，自己買進00940是用什麼資金？

1.自有資金 2.解定存的資金 3.貸款資金

若是前2項是最好的，因為都是自有資金，沒有額外成本，但如果是貸款來投資就會有利息成本，會導致心理上的壓力，未來要是00940價格繼續下跌，心理壓力還會越來越大，最終可能被迫改變決策，所以若是貸款來買00940，現在就要抉擇，訂好自己可以接受的賣出價格（停損或是有賺就賣），到達價格後就賣出，先把貸款還掉可能才是上策。（若是前2項資金買進的大大，仍然心情很緊張、影響生活，也可以考慮用這個方式）

一般價值投資或是買ETF都不會用價格來停損，只是貸款加上單筆大資金買進的特殊狀況，才會做這樣的決策。

那前2項資金買進00940的大大，就要開始以自己的收入或是資金，制定一個不會影響生活的3~5年投入規劃，每個月開始定期定額買，去分散投入的時間和成本，再用長期投入ETF的心態買進並持有，可以的話也考慮慢慢分散到其它2~3檔的高股息ETF，規模大的ETF雖然相對不容易下市，但若能把資金更分散也才更能夠保護自己。

最後，如果還沒買進00940的大大，請不要覺得我是在推薦或是反對喔！還是請以自己的理解和研究，評估要不要買，以上只是分享今天詢問我的大大，他們先前不小心買進，後續可能可以怎麼處理的回覆。

溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！

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