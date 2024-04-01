00940跌破發行價怎麼辦？ 專家：若「心態正確」買在今年最高點也不是什麼大問題

00940成分股揭曉，我們的鈊象權重從原本的第九名一口氣攀升到第二名，僅次於長榮，謝謝00940對鈊象的肯定！也很佩服元大的操盤手，在「吃豆腐」與「抬轎」等議題吵得沸沸揚揚的狀況下，還能把股價壓下去再買進，沒因為巨額資金買盤讓買進成本失控，操盤功力真的了得啊！

雖然很多分析師或投資達人警告00940可能一上市就跌破發行價，投資人恐將賺股息賠本金。但我的看法仍是跟之前一樣，目前的高股息ETF發行潮只是剛開始，規模還有很大的成長空間，後頭還會有很多新的基金成立，這是將台灣國民龐大的閒置資金導入投資市場的好現象。

台灣有很多很會賺錢的優秀企業，你把錢都放在銀行裡就分享不到台灣經濟成長的果實，如果想參與國家財富重新分配的偉大進程，不想被經濟火車拋在後頭，就要勇敢「錢進股市」！

那基金跌破發行價怎麼辦？

這就要考驗投資人的思考能力了。如果你原來投資的目的是買入一項資產獲得比銀行定存更好的現金流，那就不要太在意資產短期價格的波動。基金有淨值與殖利率做參考，漲多了雖然會有人獲利了結，但跌多了也會有覺得划算的投資人來接盤，你也可以趁機繼續補進來降低持有成本，價格跌反而是好事啊！高股息ETF的成分股中不乏優秀企業，選股機制也會持續汰弱換強，長期不見得會比個股投資人的表現還差。

很多人會說現在大盤都兩萬點了，現在買高股息ETF會買在高點。我只能說會有這種恐懼的人還是不要進股市的好。很少人能判斷股市的高低點，去猜測高低點不是一般投資人要做的事，擇時進出常常最後都是判斷錯誤少賺更多。事實上，心態正確的話，買在今年最高點也不會是什麼大問題。

台灣加權股價指數從2019年最低的9750點在多次多空轉折中仍一路爬到現在的兩萬點。事實上在一萬二、一萬四、一萬六、一萬八時，都不乏有懼高症的投資人或分析師警告大家要小心大盤太高了，但這些警告有幫助到你嗎？恐怕只是讓你錯過了更多不在預期中的漲幅罷了！

台灣經濟長期向上，勇敢坐在台灣這輛全球最強的迷你動力火車上前進，不要遇到一點顛頗就恐慌下車，穩穩地坐在車上你就能賺到這超過一萬點的漲幅。未來也是一樣，不要不相信，在你有生之年，你一定會看到兩萬五千點甚至三萬點的台灣加權指數。

我們再舉00940成分股中的二哥鈊象為例，鈊象這幾年歷經多次巨幅波動，來回震盪30%根本是家常便飯。但在這五年間股價還原權值成長了10倍，而且增值了這麼多還是能繼續提供高股息。你要是在過去幾年中因為害怕股價太高而賣出鈊象，現在的心情應該都很悲催，因為你一定少賺了很多或從此望著它離你高飛遠去。

如果你心態正確，願意把股票當成跟房子一樣的資產，不在意市場每天瘋瘋癲癲情緒化的報價，願意相信優秀企業的成長能力，長期下來你會賺到價值增長，也會賺到每一次的股息。

如果買進了高股息ETF，建議你一定要用長遠的眼光來看這筆投資，多重視它提供穩定金流的原始功能設計，少用賺取資本利得的投機角度來「操作」它。不要再擔心破不破發了，好好研究一下它的成分股與選股機制吧，這些才會是你堅定持有信心的基礎！

00940成分股 商品代碼 股票名稱 權重 2603 長榮 9.32 3293 鈊象 3.51 2303 聯電 3.14 5483 中美晶 3.14 4938 和碩 2.99 2454 聯發科 2.96 2404 漢唐 2.9 6488 環球晶 2.9 3711 日月光投控 2.71 3034 聯詠 2.65 2301 光寶科 2.55 2385 群光 2.5 2891 中信金 2.49 6121 新普 2.36 3706 神達 2.33 5347 世界 2.27 1216 統一 2.18 6139 亞翔 2.17 2382 廣達 2.09 6239 力成 2.03 1319 東陽 2 1504 東元 2 6414 樺漢 2 6147 頎邦 1.86 3264 欣銓 1.76 5388 中磊 1.58 2474 可成 1.56 3042 晶技 1.52 3596 智易 1.44 2352 佳世達 1.42 5876 上海商銀 1.38 3702 大聯大 1.36 9921 巨大 1.36 4915 致伸 1.3 3005 神基 1.25 6285 啟碁 1.03 6257 矽格 1.01 9904 寶成 1 3014 聯陽 0.99 1785 光洋科 0.75 8016 矽創 0.7 5469 瀚宇博 0.61 8150 南茂 0.6 6605 帝寶 0.49 6191 精成科 0.48 2027 大成鋼 0.45 6146 耕興 0.43 6176 瑞儀 0.4 1723 中碳 0.3 3704 合勤控 0.23

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