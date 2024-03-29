00919股價崩了？ 存股哥評「庸人自擾」：歷史漲幅達70％根本還在高山上

「天下本無事 庸人自擾之」，00919從3/14到今天為止一共吃了8根綠K，但也不過跌了1.5塊而已，甚至連回檔都稱不上，這兩個禮拜有大概10個人問說00919怎麼了？

我只想說00919沒有怎麼了，它非常好、沒有怎樣、現在還在高山上，漲漲跌跌本來就非常的正常，市場又不是你買進之後一路往上飆，難道你在投資前只想到漲沒想到跌嗎？

昨天還有一個買在27結果擔心的要死，一直問說還會不會回來？跌個幾塊就讓你這麼煩惱，那遇到2020等級的股災，不就煩惱到要去吃抗焦慮藥了？

如果連幾塊錢跌幅都受不了，其實定存可能更適合你，沒必要連買個ETF都讓你心神不寧，要是連跌個2塊錢也在擔心，我有個建議，你可以考慮暫時退出市場，等到自己準備好了再來，只是到時候你不要後悔，當初怎麼不多買一點？

至於我，依然持續享受市值的成長以及每個月股息帶來的現金流。漲，我的市值增加；跌，我可以繼續補張數，無論漲跌都對我非常有利。

「患得患失」四個字不在我的投資策略當中，如果連跌個幾塊錢都能讓我嚇尿，那我也沒資格操作借貸套利、更沒資格擁有千萬市值。

如果連跌個2塊錢都能輕易打倒你，那你只會停滯不前，答應我，抗壓力強一點好嗎？

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