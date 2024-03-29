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他買00940秒虧8千急畢業 網疾呼：快買回來！要漲停了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資00940。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片 提供
網友投資00940。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片 提供

00940引發申購熱潮，周未見投信明顯出手購買00940成分股，致台股近日呈現開高走低，抵擋不住上方賣壓。PTT網友進場卻自嘲「吃到臭豆腐」，秒虧8千元。其他人卻反問，「明天就漲停了為什麼不等？」

原先市場預期00940的1,752億元資金將挹注股市，有望將點數再度推升至新高，不過本周未見投信明顯出手購買00940成分股，加上近四日外資連續賣超，導致台股近日呈現開高走低，抵擋不住上方賣壓。

一名網友在PTT發文表示，原先預判00940在這兩天會大量敲單，因此開盤不久後他就進場「點了一盤嫩豆腐」，期待盤中可以「吃點填息的點心」，想不到滿心期待之餘，吃了一口發現酸酸臭臭的，「原來是老闆送錯，送成臭豆腐，結果被940預判了我的預判！」

他貼出自己的對帳明細，買進一張00940，買進14萬2703元，賣出13萬4606元，秒虧8097元。

其他人則留言「吃到酸豆腐了」、「你明天趕快追回來不然會後悔」、「八千元畢三小業」、「明天就漲停了為什麼不等」、「看光寶科就知道今天不能買，早盤是要賣的」、「下次空回來你會贏」、「豆腐要長線卡位才香」、「主菜都還沒送上桌就急著結帳嗎」、「要沖豆腐沒那麼容易的，各種上下洗盤」、「不是神基跟神達今天除息，前幾天早就買完了」。

還有人留言「點一盤不夠不會點兩盤？」、「元大早買完再領配息了，你在除息日買進吃豆腐」、「豆腐明天才營業，今天是臭酸的」、「明天才會漲，你太急了」、「別急，明天還有一天」、「明天再一次，包你吃到嫩豆腐」、「昨天就賣了，賺一點香豆腐」、「你去沖939都賺比較多」、「940都還沒進場你就賣掉，韭菜？」

00940元大臺灣價值高息 PTT 台股 成分股 月配息

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