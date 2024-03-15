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ETF熱潮Q&A
Q：申購00940怎樣才算完成？
A：官員說，券商或銀行在今天下午4時30分的募集期限送出申購書，並完成扣款或匯款，就算是申購完成。若銀行或券商收了錢，但申購書還來不及轉元大投信，就不算完成申購，必須退還款項給投資人。
Q：如果申購不及，還能在哪裡買到00940？
A：如果截止日期前買不到，等00940掛牌上市後，就可在市場上下單買進。投顧建議，可先觀察募集完畢進場後的績效，再決定是否買進；如果已完成申購，因為ETF沒有閉鎖期，可趁剛掛牌淨值衝高時脫手。
Q：ETF規模暴風式成長，該設上限嗎？
A：官員表示，監理的手段並非只有設上限，針對這種被動型ETF商品，會參考國際作法，要求產品透明化、資訊揭露要完整，且必須遵守銷售行為準則規範。
Q：ETF熱潮是否造成銀行流動性問題？
A：官員說，1月底的流動性覆蓋比率（LCR）接近126%，高於法定比率100%；以申購金額1400億元計算，造成銀行淨現金流出，影響LCR的部分約2至3%，LCR仍有123%，不至於有流動性問題。
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