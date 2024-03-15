聽新聞
test
0:00 / 0:00

ETF熱潮Q&A

聯合報／ 記者朱漢崙陳儷方

Q：申購00940怎樣才算完成？

A：官員說，券商或銀行在今天下午4時30分的募集期限送出申購書，並完成扣款或匯款，就算是申購完成。若銀行或券商收了錢，但申購書還來不及轉元大投信，就不算完成申購，必須退還款項給投資人。

Q：如果申購不及，還能在哪裡買到00940？

A：如果截止日期前買不到，等00940掛牌上市後，就可在市場上下單買進。投顧建議，可先觀察募集完畢進場後的績效，再決定是否買進；如果已完成申購，因為ETF沒有閉鎖期，可趁剛掛牌淨值衝高時脫手。

Q：ETF規模暴風式成長，該設上限嗎？

A：官員表示，監理的手段並非只有設上限，針對這種被動型ETF商品，會參考國際作法，要求產品透明化、資訊揭露要完整，且必須遵守銷售行為準則規範。

Q：ETF熱潮是否造成銀行流動性問題？

A：官員說，1月底的流動性覆蓋比率（LCR）接近126%，高於法定比率100%；以申購金額1400億元計算，造成銀行淨現金流出，影響LCR的部分約2至3%，LCR仍有123%，不至於有流動性問題。

ETF 券商 績效

延伸閱讀

他猜00940會募破2千億…估3月底建倉？ 網曝「真實現況」

00940太熱引金管會關注 籲投資人了解風險

00940兩天募集是「逼近千億或已破1700億」？ 元大投信：市場所傳均非正式數據

00940適合拿來長期存股？成分股篩選僅取近三年有配息！ 她：適合愛穩定現金流族群

相關新聞

ETF規模養大 專家：風險更集中

元大投信發行的台股ＥＴＦ○○九四○今天截止申購，由於賣得太好，受理申購的券商擔心無法在時限前完成作業恐引起客訴爭議，除了...

00940亂象多…別忘了00878歷經市場多空驗證！專家：具追漲抗跌特性

美股出現拉回修正跡象，台股市場還能繼續飆升嗎？法人針對這波高股息亂象提醒，觀察這幾檔00919、00939、00940，...

ETF熱潮Q&A

Q：申購00940怎樣才算完成？

瘋搶ETF 央行示警「羊群效應」

近來國內兩檔新募集的ＥＴＦ（指數型股票基金）引爆一波投資熱，金管會官員昨天表示擔心兩件事，分別是隨ＥＴＦ檔數增加，會否出...

傳投資人搬存款買00940 官員：銀行資金流動性不受影響

元大台灣價值高息ETF（00940）掀狂潮，市場傳出因投資人從銀行搬存款買00940，引發銀行資金調度拉緊報？銀行局副局...

高息商品募集一波波 兆豐、新光、富蘭克林華美、群益搶大餅

統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）近期掀起新高息ETF搶購熱潮，預期將有投信業者接續推出五檔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。