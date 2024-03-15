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大媽瘋搶00940！網曝「長輩習性」後面資金還很多：贏面很大

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為投資00940贏面很大。台股示意圖。聯合報系資料照
網友認為投資00940贏面很大。台股示意圖。聯合報系資料照

00940引發搶購潮，多家銀行提早停止申購作業，PTT網友討論，有人質疑「為什麼不上市當天再買就好？」，網友表示，一堆大媽搶買00940，她們經歷過股票大起大落，甚至也遇過金融海嘯，現在募資金額只是大媽定存的零頭，上市後如果股價下跌，她們會持續買進降低成本，後續資金還很龐大，「怎麼想贏的機會都很大」。

元大台灣價值高息 ETF（00940）募集受到資金追捧，募集日期從3月11日至15日，但已陸續傳出券商提早結束接受申購。台新證券14日公告「台新證券因為00940申購量能龐大，申購作業收件至3月14日（周四）為止。」這是繼玉山證券之後，又一家券商提早結束00940申購作業。

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一名網友在PTT發文表示，有人質疑「為什麼不上市當天再買就好？」，他指出，買股票要風險控管，大媽們更懂這一點，她們經歷過金融海嘯，也看過各種各樣的股票大起大落，幫兒女置產也很怕房價下跌，現在募集資金只是大媽定存的零頭，等到00940上市，股價如果下跌，大媽們一定會持續買進、拉低平均，台灣人有錢但保守，後續資金還很多，因此「00940怎麼想贏的機會都很大」，反觀把存款放在銀行定存，只會被通貨膨脹吃掉罷了。

其他人則留言「首發大媽只是試試水溫，解定存開戶的人像是會All IN的人嗎」、「大媽每個月收租，本超厚」、「不要小看菜市場大媽，口袋很深的，很多人都有台積電股票，很早期時候買的」、「還有連跌10個月的微笑曲線本金，大媽怎輸」、「真的零頭而已，房子好幾棟」、「說實在的，就算跌，穩定拿股利就好了啊」。

但也有人說「大媽才懶得再買勒，當然是一開始就歐印」、「若買入的只是零頭，剩下大部分在銀行還不是被通膨吃爛？大媽哪有那麼笨，當然是歐印」、「我還以為大媽買了沒有在賣的」。

00940元大臺灣價值高息 ETF PTT 月配息 金融海嘯

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