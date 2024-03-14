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00940「好暈船」為何長榮是第一成分股？他不會申購：指數成立五個月卻能回測16年？

聯合新聞網／ 白袍貸夫
台股。記者余承翰／攝影
台股。記者余承翰／攝影

限動po出00940，兩天申購破1700億的新聞後，陸續有很多人問我有沒有跳進這水坑，因此決定來逆風飛翔一下，說說為何我不申購00940？

首先我還是要肯定00940的選股邏輯，包括：

1.非ky股

2.最近4季EPS相加>0

3.最近3年度均有發放現金股利

4.負債比率最低的前90%

5.ROE最高的前90%

6.益本比屬前80%高

此外，這檔還納入了巴菲特很重視的「自由現金流量穩定」，這些種種因素疊加，更加讓人期待後續的表現

然而，當我一看選出來最大的成分股，竟然是長榮，我不禁眉頭一皺。要知道長榮在2019年以前，甚至是發不出股利的。要不是受惠於疫情期間，船運公司賺得盆滿缽滿，才有這兩年發放的高股息。

甚至只要我把選股邏輯第三點的最近3年度均有發放現金股利，更改成最近4個年度，這時候長榮就會被踢除了，這樣的股票，真的值得佔最大的權重嘛？

所以

劉文聰說，哇不甲意輸A感覺

貸夫自己，則是不喜歡暈船的感覺

再來第二點，也是我覺得發行商很有問題的點，竟然聲稱經過回測，這檔指數16年來的報酬率是台灣加權指數的兩倍有餘

要知道00940所追蹤的指數是2023.12月才編列出來，成立不到五個月的指數，竟然可以回測16年？

我承認過往績效不代表未來，但重點是，00940都沒有過往資料，更遑論過往績效...

元大的兩支老牌ETF，0050和0056，為何可以一直拿來被眾人比較，就是因為有過去十幾年，每個收盤日完整的點數，準確的每年配息數字，因此可以拿來精確的算出兩者的報酬率高低，這樣的比較方式，就是所謂的head to head comparison。

00940是用怎樣的回測方式，其實我不知道，我猜發行商可能是用「現在」選出來的成分股，按照權重不同，然後從2007年開始做回測；但這就會陷入一個超大盲點：按照這支ETF的選股標準，在2007年的時空背景下，選出來的成份股會跟今天一樣嘛？

甚至我們還可以更深入的思考一點，你可曾聽過有哪個ETF的指數報酬率，長期下來可以贏大盤超過一倍！

如果有，那不應該現在才被發現

如果有，那就真的恭喜，找到交易聖杯

因此在還沒有經過市場證明其能耐以前，就聲稱經由回測，可以得到比大盤多一倍的報酬，我覺得這是大大誤導一般投資人！

以上兩點就是我個人不申購00940的理由，不過我不會擋人財路，我也不會阻擋身邊的人申購，我都說有閒錢餘力，其實也可以小額參與一下。

因為，或許我的看法是錯的，這之後就留待市場證明囉！

◎本文內容已獲 白袍貸夫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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