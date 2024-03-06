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00940跟00939募集加總已達1千億…資金火熱台股快速黑轉紅！ 他提醒：若市場反轉會如何？
00940標榜運用「獨家巴菲特價值投資指標」，網羅高CP值的優質企業，指標可以參考下圖：
關於指數編撰標準可以參考下圖：
主要持股可以參考下圖：
我只提一點就好：
「巴菲特不會只看『最近4季』的財務數據來選股」
另外提醒投資朋友，00939據說已募集450億，00940號稱已募集500億，兩檔ETF相當於為台股注入將近1,000億的活水，所以我不是要說高股息ETF不會漲，這麼多資金丟到市場，一定會濺起水花，例如今天台股快速由黑翻紅，可見資金行情火熱。
但作為理性的價值投資人，我們需要思考的是，如果有這麼多散戶想方設法去借錢、開戶，拚了命也要申購ETF，一旦市場反轉時會發生什麼事情呢？
我自己的想法是，如果我的持股有這些高股息ETF的成分股，我會逢高出脫，在這些ETF正式上市前倒貨給ETF，然後拿著獲利了結的資金去加碼下一檔有機會被選入成分股的股票（績優股、願意高配息、有流動性、尚未被選入、去年跟今年業績好），周而復始。
又或者稍微拉高現金水位，等到某一波多殺多的時候進場撿便宜，總之，今年的紅包行情讓許多人財富升級，也讓還沒上到車的人躍躍欲試，但我個人會開始調整倉位或槓桿率，讓自己的節奏跟市場不同步。
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