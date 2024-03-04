00713貴？因6年時間累積下來才讓人有這感覺！ 專家：最優選高股息ETF我票投它

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

這個月輪到00713除息了，預估每單位配0.88元，換算下來年化殖利率6.8%，除息日為3/18。

00713自2022年由年配改成季配息後，我在當時就認為它足以進入高股息ETF第一梯隊。

還記得當時一位朋友跟我說：

「有15塊的可以買，幹嘛要買30塊的00713？太貴了！」

一年半後，00713已經來到52塊，他依然覺得「太貴了」，依然一張都沒有。

很多股民投資ETF常常為了累積張數，而過度關注價格，卻忘了ETF的價格只是代表一籃子股票的「受益憑證」。看到價格一直往上漲，就覺得「貴了」，新發行的商品只要15塊，那就是「便宜」。

事實上，ETF的價格高低根本不是重點，重要的是它背後的編制規則。它們是決定一檔ETF是否具備長期競爭力的關鍵。

不過困難的地方在於，我們很難單就一檔ETF的編制規則，來斷定它是否能交出超群的表現。這通常需要時間來驗證，唯有多空時期都能維持穩定表現，放在長期投資部位才能安心。

否則多頭「一條龍」、空頭「一條蟲」，相信你也不敢抱緊抱牢，充其量只能做做價差。

所以要我從當前數十檔高股息ETF當中挑最優選，一定是把發行時間擺第一位，畢竟累積的時間越長，才有足夠客觀的數據來觀察一檔ETF的表現。

00713目前有完整6年的數據累積，雖然還是不夠久，不過相較近2年大量湧現的高股息商品，起碼是比較客觀的。6年的時間裡，有4年贏過大盤，特別是空頭時期(2018、2022)表現的更抗跌，這是非常難得的特質。

正因為空頭時期跌得少，多頭時期漲的多，所以6年時間累積下來，價格才會越墊越高，高得讓人感覺「貴了」。不過這個現象，也恰好說明它的編製規則是經得起時間考驗的。

反過來說，如果你買的商品掛牌了6年依然「便宜」，也仍在發行價附近徘徊，相信你也高興不起來。

所以結論是，就當前時間點，要我挑一檔高股息ETF的最優選，我這票一定是投給00713。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 ETF 季配息

延伸閱讀

比00919、00918配更多00915股利頂天0.72元！ 專家：一檔超級被忽略的ETF

00878+00919+0056+00713+00929…存五檔ETF！ 他：整理資產一季股息就暴增兩倍逼近9萬

抱00919目前先「不變心」！ 她：月配ETF很棒但股息乘以3無法超越季配就先不考慮

00940元大今9點開放預購…額度是否有上限、幾號扣款？ 她：國內型ETF完全不用擔心買不到

相關新聞

00713貴？因6年時間累積下來才讓人有這感覺！ 專家：最優選高股息ETF我票投它

00713正因為空頭時期跌得少，多頭時期漲的多，所以6年時間累積下來，價格才會越墊越高，高得讓人感覺「貴了」。不過這個現象，也恰好說明它的編製規則是經得起時間考驗的。

抱00919目前先「不變心」！ 她：月配ETF很棒但股息乘以3無法超越季配就先不考慮

月配聽起來很棒，但如果月配股息乘以3，如果無法超越季配息的ETF，那我可能還是不會考慮，更何況與其巴望的今年夏天才可能會配...

0056、00713到第三代的00878、00919「領高息還要有績效」！ 專家：00939和00940更是兩大投信戰場

將登場的二大高股息產品的募集00939、00940，更是二大投信PK的戰場。怎麼說呢？

0050和006208表現都不如創新高的加權指數！ 他「曝4原因」：且這檔沒破前高差距達3％

今天台股大漲，006208突破了2022年1月17日的高點85.7，收盤達到85.85。

00939明申購最後一天！ 專家分析特色：高股息+低波動且指數績效優異注重CP值

00939追蹤的「特選臺灣高息動能指數」，近5年平均股利率高達9.85%，優於大盤與多數高息ETF指數。以波動度來說，相較於台灣高股息指數及加權指數，也是波動度最低的指數！

AI、半導體動能強勁 開紅盤來半導體 ETF 績效靚

隨AI應用持續發酵，台美科技龍頭財報表現與法說會紛報佳音，帶動科技股表現勁揚，若以龍年開紅盤以來表現來看，截至3月1日止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。