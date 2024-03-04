00713貴？因6年時間累積下來才讓人有這感覺！ 專家：最優選高股息ETF我票投它

這個月輪到00713除息了，預估每單位配0.88元，換算下來年化殖利率6.8%，除息日為3/18。

00713自2022年由年配改成季配息後，我在當時就認為它足以進入高股息ETF第一梯隊。

還記得當時一位朋友跟我說：

「有15塊的可以買，幹嘛要買30塊的00713？太貴了！」 一年半後，00713已經來到52塊，他依然覺得「太貴了」，依然一張都沒有。

很多股民投資ETF常常為了累積張數，而過度關注價格，卻忘了ETF的價格只是代表一籃子股票的「受益憑證」。看到價格一直往上漲，就覺得「貴了」，新發行的商品只要15塊，那就是「便宜」。

事實上，ETF的價格高低根本不是重點，重要的是它背後的編制規則。它們是決定一檔ETF是否具備長期競爭力的關鍵。

不過困難的地方在於，我們很難單就一檔ETF的編制規則，來斷定它是否能交出超群的表現。這通常需要時間來驗證，唯有多空時期都能維持穩定表現，放在長期投資部位才能安心。

否則多頭「一條龍」、空頭「一條蟲」，相信你也不敢抱緊抱牢，充其量只能做做價差。

所以要我從當前數十檔高股息ETF當中挑最優選，一定是把發行時間擺第一位，畢竟累積的時間越長，才有足夠客觀的數據來觀察一檔ETF的表現。

00713目前有完整6年的數據累積，雖然還是不夠久，不過相較近2年大量湧現的高股息商品，起碼是比較客觀的。6年的時間裡，有4年贏過大盤，特別是空頭時期(2018、2022)表現的更抗跌，這是非常難得的特質。

正因為空頭時期跌得少，多頭時期漲的多，所以6年時間累積下來，價格才會越墊越高，高得讓人感覺「貴了」。不過這個現象，也恰好說明它的編製規則是經得起時間考驗的。

反過來說，如果你買的商品掛牌了6年依然「便宜」，也仍在發行價附近徘徊，相信你也高興不起來。

所以結論是，就當前時間點，要我挑一檔高股息ETF的最優選，我這票一定是投給00713。

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